Bornes VE : pas de coup de pouce en 2017 !

L'installation d'une borne de recharge VE à domicile ne donnera finalement pas lieu à un crédit d'impôt de 50% en 2017… comme souhaité par la ministre de l'Environnement.

Les particuliers installant une borne de recharge VE à domicile continueront de bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% en 2017. L'amendement destiné à faire porter ce taux à 50% l'an prochain –- et soutenu par le Gouvernement – a en effet été rejeté par les députés lors de l'examen du PLF 2017 à l'Assemblée nationale. Plusieurs députés s'y sont dits défavorables, ne souhaitant pas que chaque particulier dispose de sa propre borne ou bien jugeant que les subventions accordées aux collectivités territoriales via l'Ademe suffisent amplement.

Et bien sûr, cette décision n'a pas été franchement appréciée par l'Avere France. "Nous regrettons la frilosité des députés à accompagner davantage l'acquisition d'un mode de déplacement dont l'efficacité environnementale n'est plus à prouver, vient de faire savoir l'Avere France. Nous déplorons que les débats traduisent une mauvaise compréhension des enjeux sur le développement de solutions de recharge privée." Pour l'association, s'il est évident que la constitution d'un réseau de recharges accessible au public est essentielle, il convient aussi de ne pas oublier que "90% des recharges ont vocation à se faire à domicile ou sur le lieu de travail". "La recharge à domicile est l'option la plus naturelle pour un particulier", note l'Avere France.