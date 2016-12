Le groupe Dallard se développe avec Citroën

L’opérateur toulousain reprend deux nouvelles concessions et étend son territoire jusqu’au Pays basque.

Philippe Dallard finit bien l’année 2016. En effet, selon l’Autorité de la concurrence, l’opérateur toulousain "s’est engagé à acquérir" deux nouvelles concessions Citroën, celles de Bassussarry et Saint-Jean-de-Luz, deux entités appartenant au groupe Auto 6440 de Pascal de Bonnières.



Cette opération va permettre de développer considérablement la plaque Citroën du groupe Dallard puisque les affaires basques en passe d’être rachetées représentent un volume de 1160 VN. En outre, via cette acquisition, Philippe Dallard va également élargir son influence géographique en s’installant sur la côte basque, le groupe était jusqu’à présent cantonné à son département historique du Lot-et-Garonne (31).

Outre la marque Citroën, historique au sein du groupe, Philippe Dallard a entamé depuis quelques années une première diversification en s’engageant avec les marques Kia, Suzuki et Isuzu. Fin 2015, le groupe avait dépassé la barre des 3000 VN (3091 unités, dont 2967 Citroën) et se classait 98e du Top 100 des groupes de distribution avec un CA de 99,75 millions d’euros.



Quant au groupe Auto 6440, en se séparant de ses deux concessions Citroën basques, il réduit considérablement son périmètre d’activité. Outre la marque aux chevrons, le groupe est aussi distributeur des marques Nissan et Kia entre le Pays basque (Anglet, 64) et les Landes (Dax et Mont-de-Marsan, 40) pour un total de près de 1000 VN.