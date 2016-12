Toyota en ordre de bataille pour l'"Entry"

Annoncée en octobre dernier, le travail entre Toyota et sa filiale Daihatsu pour développer des modèles dédiés aux marchés émergents est en ordre de marche. Une gamme Entry se profile donc, à condition de bien enregistrer l'organisation mise en place.

Le 1er janvier prochain, Toyota et Daihatsu vont débuter le travail pour concevoir des "véhicules compacts pour les marchés émergents". Pour cela, Toyota et sa filiale auront créé une nouvelle entité baptisée "Emerging-market Compact Car Compagny". La réponse juridique à une annonce faite en octobre dernier.

Cette entreprise dans l'entreprise aura Masanori Mitsui, le président de Daihatsu, pour Chairman alors que Shinya Kotera, directeur général de Toyota, en sera le président. Ils auront la main sur trois divisions : Planification produits et activité, Planification produits, Planification qualité. Enfin, dernier étage de la fusée, Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing sera rebaptisée "Toyota Daihatsu Engineering and Manufacturing" et sera englobée dans la nouvelle structure.

La division "Planification produits et activité" sera en charge de la planification des produits Toyota et Daihatsu. Elle aura toutefois un œil tout particulier sur les produits badgés Toyota en plus de définir la stratégie globale de cette nouvelle entité. Le développement des produits sera, lui, assuré par Daihatsu, qui passera la main, pour le développement final, aux divisions Produits et Qualité de la nouvelle structure. Cette dernière se concentrant sur la qualité des Toyota. Quant à Toyota Daihatsu Engineering and Manufacturing, elle "apportera également son aide à la production de véhicules compacts basés sur des Daihatsu, pour les marchés émergents".

Pas simple, cette nouvelle organisation ! La seule chose certaine, c'est que Toyota, avec l'appui de Daihatsu, veut se constituer une offre "Entry" pour les marchés émergents. De quoi concurrencer Renault ou Dacia selon les marchés.