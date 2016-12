De l'importance de la LOA en 2016

Sur les onze premiers mois de l'année, la seule LOA a contribué aux financements de VN à hauteur de 66,2% en France.

Les financements de véhicules neufs se sont plutôt très bien comportés en France sur 2016. En effet, d'après les dernières données de l'Association française des sociétés financières (ASF), la production des établissements spécialisés a progressé en la matière de 14,9% sur les onze premiers mois de l'année, à 7,065 milliards d'euros.

Cette production a été réalisée à hauteur de 4,681 milliards d'euros avec la seule technique de la LOA et à hauteur de 2,384 milliards d'euros avec le seul crédit classique, des techniques qui ont respectivement enregistré une hausse de 32,6% et une baisse de 9% par rapport à la même période de 2015. Entre début janvier et fin novembre, les financements de VN ont donc reposé pour près de deux tiers sur la seule LOA (66,2% très exactement).

Pour ce qui est des financements VO, les établissements spécialisés ont enregistré ici une production de 2,979 milliards d'euros sur les onze premiers mois de l'année, correspondant à une augmentation de 8,3% sur 2015. Sur le seul mois de novembre, les financières ont enregistré une hausse de production en VO de pas moins de 20,8% (+37,9% du côté des seuls financements de VN en LOA et -13,7% du côté des seuls financements de VN en crédit classique).