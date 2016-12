BlackBerry QNX franchit le cap du véhicule autonome

Dans le cadre du projet de l'Ontario d'accélérer les investissements dans le véhicule du futur, BlackBerry-QNX a inauguré son centre de recherche dédié au véhicule autonome.

Bien mal avisé celui qui pensait que Google et Apple allaient entrer sur le marché du véhicule autonome sans compter sur la réaction de BlackBerry. Le système d'opération le plus répandu au cœur des voitures d'aujourd'hui se prépare à embarquer dans le véhicule de demain. Le groupe canadien a consacré une enveloppe de 100 millions de dollars (soit environ 71 millions d'euros) dans la construction d'un centre de R&D, qu'il vient d'inaugurer sur le campus de l'Université de Waterloo, au Canada.

Cette annonce s'inscrit dans le vaste plan de la province d'Ontario, présenté il y a une semaine, qui prévoit de doter les ingénieurs locaux de moyens de développement du véhicule autonome. Pour donner plus d'ampleur à ses ambitions, le groupe BlackBerry s'est associé à Renesas, fournisseur de puces électroniques comptant parmi les plus importants dans l'industrie automobile, notamment membre d'Autosar et en avance de phase sur les éléments constituant les aides à la conduite (ADAS).

Pour mémoire, l'Ontario compte sur ses terres des usines de grands groupes automobiles américains comme Chrysler, Ford, General Motors, ainsi que les Japonais Honda et Toyota. Autant de constructeurs engagés dans la conduite automatisée. Quant à BlackBerry QNX, il avait présenté une plateforme IoT dédiée à l'automobile, en 2015, lors du CES de Las Vegas