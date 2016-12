Daimler FS multiplie les records

Pour la première fois de son histoire, le nombre de véhicules financés ou loués dans le portefeuille de la financière dépasse les quatre millions d'unités. Ils totalisent aussi pour la première fois une valeur cumulée de 125 milliards d'euros.

Daimler Financial Services battra un record conséquent cette année, celui du nombre de véhicules en portefeuille à l'international. A la fin novembre, il dépassait déjà les quatre millions d'unités, une volumétrie jamais enregistrée jusqu'ici par la financière du groupe Daimler. "La valeur de ces VP, VUL, bus et autres camions excède les 125 milliards d'euros", souligne Daimler FS. La hausse est de quelque 10 milliards d'euros par rapport à la fin 2015.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la financière n'a pas non plus manqué d'activité entre début janvier et fin novembre 2016. Sur la période, elle a comptabilisé 1,5 million de nouveaux contrats de financement, soit une hausse de 9% par rapport à la même période de 2015. "Daimler affiche aujourd'hui un taux de pénétration VN de 50%", relève aussi Klaus Entenmann, le président du board de Daimler Financial Services AG.

La financière s'attend donc logiquement a réaliser de très belles performances sur l'ensemble de l'exercice 2016, des performances qui devraient – au pire ! – être renouvelées sur 2017. La financière a récemment racheté le loueur longue durée Athlon Car Lease, elle a réinvesti il y a peu dans les VTC Blacklane et son application de mise en relation avec des chauffeurs de taxis MyTaxi s'est rapprochée de son équivalent britannique Hailo (les deux entités doivent fusionner et opéreront à terme sous la seule marque MyTaxi). "Nous allons continuer d'investir dans le digital et les nouvelles solutions de mobilité", prévient Klaus Entenmann.