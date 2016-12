Retro Mobile revient en février

Le salon Rétro Mobile investira une nouvelle fois le Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, du 8 au 12 février 2017. 60000m2 seront consacrés aux automobiles de collection, lors d’un rassemblement qui a gagné 40000 visiteurs en quatre ans, avec quelques records à la clé.

Le véritable musée éphémère qu’est le Salon Retro Mobile revient en 2017, du 8 au 12 février, et bénéficiera cette fois-ci de plus de 60000 m2 dans les pavillons 1,2 et 3 du Parc des expositions de la Porte de Versailles. Cet événement représente le plus grand salon d’automobiles anciennes en Europe, et a rassemblé plus de 110000 visiteurs lors de l’édition précédente.

Un programme riche est prévu pour cette 42e édition de Retro Mobile. Il y en aura en effet pour tous les goûts avec les célèbres légendes de rallye, les bolides du Groupe B en partenariat avec Les Grandes Heures Automobiles. Egalement, une première mondiale avec la présence des six Delage du Grand Prix de 1927, les deux derniers exemplaires des premiers blindés français, des Youngtimers, des prototypes, mais aussi la vente aux enchères Artcurial Motorcars, l'une des plus grandes d’Europe. Celle-ci se tiendra le 10 février. Rappelons que l’année dernière avait été adjugée la voiture la plus chère de l’histoire des ventes aux enchères. Une Ferrari 335 S de 1957 avait été vendue pour 32,1 millions d’euros ! Le total de l’événement s’était alors élevé à 56,1 millions d’euros sur deux jours.

Rendez-vous, donc, du mercredi 8 au dimanche 12 février 2017 au Parc des expositions de la Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de Paris, de 10h à 22h mercredi et vendredi, et de 10h à 19h jeudi, samedi et dimanche. L’entrée est fixée à 18€, et gratuite pour les moins de 12 ans.