L'Alliance passe à 50

L'Alliance entre les loueurs longue durée Arval et Element est désormais présente dans 50 pays grâce à l'adhésion de la société argentine RDA Renting.

L'internationalisation est plus que jamais d'actualité dans le secteur de la LLD. Pour preuve, l'alliance entre les loueurs longue durée européen et américain Arval et Element, dénommée "Element-Arval Global Alliance", a enregistré l'adhésion de la société argentine RDA Renting. Cette alliance peut ainsi revendiquer une présence dans 50 pays avec une flotte de plus de trois millions de véhicules (VP et VUL). RDA Renting a été créée par trois anciens collaborateurs de Toyota Argentine, et la société opère surtout à ce jour en Argentine et en Uruguay. "Nous avons tous le même objectif, explique Arturo Simone, le président de RDA Renting. Nous souhaitons tous fournir le meilleur service à nos clients flottes, du conseil à la restitution des véhicules."

Bart Beckers, le directeur commercial d'Arval, estime de son côté qu'une étape importante dans l'histoire de l'entreprise est franchie avec les 50 pays atteints dans le cadre de l'alliance Element-Arval, "renforçant un peu plus sa présence en Amérique du Sud". Ces derniers mois, le loueur longue durée filiale de BNP Paribas a repris les activités du loueur brésilien Empresas Relsa au Brésil, mais aussi créé une co-entreprise au Chili et au Pérou (Arval Relsa).