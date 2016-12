Mercedes-Benz surperforme en VUL

A la fin novembre, Mercedes-Benz Vans a vendu autant de véhicules que sur tout l'exercice 2015. Le constructeur a enregistré des croissances à deux chiffres sur ses Classe V, Vito et Citan.

Le champagne sera de rigueur à la fin de l'année chez les collaborateurs de Mercedes-Benz Vans. A la fin novembre, la division Utilitaires de la marque à l'étoile avait commercialisé autant de véhicules à l'international que sur toute l'année 2015. Entre début janvier et fin novembre, elle en a vendu quelque 324000, volumétrie représentant une hausse de 13% par rapport à la même période de 2015. "Nous avons clairement assis nos positions en 2016", se réjouit Volker Mornhinweg, président de Mercedes-Benz Vans. Et certains modèles ont particulièrement séduit les professionnels.

Les ventes du Classe V ont bondi de 64%, à 44300 unités, celles du Vito de 26%, à 82600 unités, et celles du Citan de 18%, à 22000 unités. Le Spinter, l'utilitaire à succès de la marque distribué aujourd'hui dans quelque 130 pays ? Il a fait l'objet de 174800 ventes, à peu de choses près identiques à celles enregistrées sur la même période de 2015.

"Nous allons continuer à conquérir des parts de marché avec notre futur pick-up X-Class et nous allons devenir de plus en plus un fournisseur de solutions de mobilité intégrées avec notre programme adVANce, relève Volker Mornhinweg. Avec la digitalisation, l'automatisation et la robotique, nous souhaitons aussi donner de nouvelles opportunités de business à nos clients." Le concept d'utilitaire électrique connecté Vision Van présenté il y a peu représente la première concrétisation du programme adVANce.