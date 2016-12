Volkswagen : un nouveau concept-car I.D. présenté à Detroit

Volkswagen présentera lors du salon de Detroit le second concept-car de la famille I.D. Le constructeur allemand avait introduit la future identité électrique de la marque à l’occasion du salon Automobile de Paris, en septembre dernier, avec un premier prototype.

Volkswagen cherche résolument à redorer son blason. Le constructeur semble envisager un avenir porté par le 100% électrique, et annonce l’imminente présentation d’un second concept-car membre de la famille I.D., à l’occasion du North Américain International Auto Show de Detroit, qui aura lieu en 2017 du 8 au 22 janvier.

Volkswagen a dévoilé cette future lignée baptisée I.D. il y a trois mois lors du salon de Paris, avec un véhicule futuriste 100% électrique qui passe en mode autonome par une simple pression du logo sur le volant. L’ "I.D. Pilot" présentée à Paris affichait des caractéristiques d’autonomie impressionnantes situées entre 400 et 600km, pour un prix annoncé équivalant à celui d’une Golf Diesel.

Le deuxième concept I.D. sera basé sur la plateforme modulaire pour véhicules électriques MEB, tout comme la première, et aura également la capacité de passer en mode autonome, cette fois-ci en effleurant le logo de la main.

Un véhicule "multifonctionnel" qui ouvre la voie à une "nouvelle ère" et qui "tisse le lien entre l’origine légendaire de la marque Volkswagen et son futur électrique", annonce le constructeur, qui promet un intérieur spacieux et des scanners lasers, des capteurs radars à ultrasons et des caméras rendant possible le déplacement autonome de la voiture 100% électrique. Volkswagen dévoile aussi que le concept-car sera équipé de deux moteurs électriques et d’une transmission intégrale.