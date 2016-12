Les constructeurs mis à l'index

Les écarts de consommation des véhicules entre les données officielles et la réalité ne cessent de s'accroître, accuse l'association Transport & Environment.

C'est un nouveau pavé dans la mare que vient de jeter l'association Transport & Environment ! Dans sa dernière étude intitulée "Mind the gap 2016", elle révèle que l'écart de consommation des véhicules neufs entre les données officielles et la réalité n'a cessé d'augmenter ces dernières années, l'écart moyen en Europe pour l'ensemble des marques étudiées passant de 9% en 2001 à 28% en 2012, et enfin 42% en 2015 (45% au niveau des seuls véhicules de sociétés).

"Il n'y a pas eu d'amélioration ces quatre dernières années car les constructeurs manipulent les tests afin d'atteindre leurs objectifs d'émission de CO2, explique Greg Archer, directeur du pôle Clean Vehicles chez Transport & Environment. Au final, les automobilistes sont trompés et sont forcés de passer plus souvent à la pompe, les gouvernements sont victimes de fraudes au niveau des taxes et les objectifs climatiques à atteindre sont complètement faussés. Un peu plus d'un an après le Dieselgate, nous demandons donc aux régulateurs de se pencher sur cet Autogate."

Et si tel était le cas, presque aucun constructeur ne serait à l'abri de mesures de rétorsions de la part des autorités européennes. Si l'association indique que l'écart moyen est de plus de 50% chez Mercedes-Benz (+56% au niveau des seules Classe A et E), elle souligne aussi que cet écart est de 49% chez Audi et chez Smart, de 47% chez Volvo, de 45% chez Peugeot et chez Mini, et de 43% chez Toyota et chez BMW (42% chez Ford, 41% chez Nissan, 40% chez Volkswagen et chez Citroën, 39% chez Renault, 38% chez Opel, 37% chez Skoda et 35% chez Fiat).

Tous ces écarts vont-ils disparaître avec le nouveau cycle d'essais WLTP ? Pas vraiment, estime Transport & Environment. "Avec ce nouveau cycle d'essais, l'écart moyen en Europe sera d'environ 23% en 2020 et de 31% en 2025." L'association considère que ce cycle d'essais n'est pas approprié aux véhicules plug-in hybrid… et que les constructeurs vont aussi très vite faire en sorte d'exploiter ses failles.