Zenpark uniformise ses tarifs

Le spécialiste du parking partagé automatisé Zenpark lance une nouvelle offre à tarif unique par ville. La start-up promet des prix au moins 25% inférieurs à ceux proposés par les grandes villes françaises.

"Aujourd’hui, nous augmentons notre réseau d’en moyenne un parking par jour dans plus de 15 grandes villes française", se satisfait William Rosenfeld, fondateur de Zenpark. Depuis le lancement de sa version bêta en février 2013 pour une ouverture au public en septembre de la même année, la solution de parkings partagés et connectés a levé plus de huit millions d’euros de fonds, et compte environ 250 parkings partagés dans une vingtaine de villes françaises.

Alors que Zenpark proposait jusqu’ici une place de parking "garantie au prix d’une place dans la rue", la start-up a annoncé le lancement d’une tarification à prix unique par ville, qui se veut "de 25 à 60% moins cher que les prix appliqués dans la rue pour 1h de stationnement". Lorsque l’on prend l’exemple de Paris, la différence se fait bien sentir. Dans l’hypercentre de la capitale, le tarif est en moyenne de 4 euros de l’heure, quand Zenpark propose une heure facturée à 1,80 euros.

"Le cœur de notre activité est de posséder la capacité d’ajuster nos tarifs", souligne le CEO, qui relève également que sur ce marché très régulé, "70% de l’offre de parking est fixée par les villes". Une offre souple également, puisque des tarifs à la semaine, au mois et à l’année sont également proposés, même si 80% du chiffre d’affaires de l’entreprise relève de l’utilisation ponctuelle.

William Rosenfeld affirme également soutenir l’économie circulaire. "Nous optimisons des espaces existants au lieu d’en recréer, en transformant les parkings privés en parkings partagés". Si Zenpark se veut leader de cette activité en Europe, il n’est pour l’instant présent que dans l’hexagone, mais prévoit une implantation en Belgique dès janvier 2017, alors que son nombre d’utilisateur a doublé en 2016, avec 70000 inscriptions au total.