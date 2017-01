Les Tops 10 de l'année 2016 VP et VUL

Les classements des meilleures ventes reflètent logiquement la performance des français qui y règnent en maîtres avec, notamment, 53,5% des ventes VP.

Peu de surprises dans le classement des meilleures ventes VP de l'exercice 2016. Il est 100 % français. En effet, la VW Polo (40155 unités) présente durant l'année dans ce classement finit 11e avec 638 immatriculations de retard sur la Twingo. Les "petites" Clio et 208 dominent toujours les débats malgré des SUV de plus en plus présents. Le Captur domine toujours le 2008 et dans la catégorie supérieure des compacts, le Kadjar finit à la 12e place avec 38145 immatriculations. Le Duster est quant à lui 13e avec 36428 unités. Le 3008, la nouveauté SUV de l'année 2016, n'a encore donné sa pleine mesure et termine l'année à 17e place avec 24869 immatriculations.

Top 10 VP 2016

Modèles Volume 2016 PDM Renault Clio 112 152 5,6 % Peugeot 208 97 830 4,9 % Peugeot 308 75 509 3,7 % Renault Captur 70 769 3,5 % Peugeot 2008 65 986 3,3 % Dacia Sandero 56 199 2,8 % Citroën C3 51 843 2,6 % Renault Megane 45 776 2,3 % Citroën C4 Picasso 40 880 2 % Renault Twingo 40 793 2 %

Source : CCFA AAA Data

Si le classement VP est exclusivement composé de modèles de groupes Français, il y a un "intrus" dans le Top VUL avec la 4e place du Fiat Ducato. Un modèle qui représente 25603 des 36626 ventes de Fiat sur ce marché. Pour le reste, le Kangoo reste le best-seller. Il représente 9,4% d'un marché qui a totalisé 410097 immatriculations en 2016 (+8,1%).

Top 10 VUL 2016

Modèles Volume 2016 PDM Renault Kangoo 38 668 9,4 % Renault Clio 32 547 7,9 % Citroën Berlingo 25 662 6,3 % Fiat Ducato 25 603 6,2 % Renault Master 24 370 5,9 % Renault Trafic 22 756 5,5 % Peugeot Partner 20 559 5 % Peugeot 208 15 922 3,9 % Citroën Jumpy 10 651 2,6 % Citroën Jumper 10 515 2,6 %

Source : CCFA AAA Data