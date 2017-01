Le groupe RCM frappe (encore) fort !

L’entité dirigée par Ronan Chabot acquiert le groupe PH Promotion et ajoute 3400 VN supplémentaires à son offre et ouvre une nouvelle plaque dans l’est de la France.

On n’arrête plus Ronan Chabot. Nous avions quitté le dynamique opérateur fin 2016 alors que celui-ci annonçait l’ouverture au premier trimestre 2018 d’une nouvelle concession à Valenciennes (59) en plus de l’intégration d’un nouveau site à Maubeuge dans le même département.

Nous retrouvons le distributeur en 2017 avec de nouveaux développements : le groupe RCM annonce la reprise, effective, le 31 mars prochain, du groupe PH Promotion fondé par Patrick Hartz et dirigé parJean-Pierre Wolf.

Une nouvelle acquisition qui devrait à nouveau faire bouger les lignes : en effet, PH Promotion pèse plus de 3400 VN et 2600 VO pour un CA de 90 millions d’euros sur 11 sites dans les marques Toyota-Lexus mais également Mazda et Subaru lesquelles viennent donc compléter l’offre du groupe RCM.

En outre, celui-ci, via cette reprise, ouvre une nouvelle plaque à l’est de la France puisque les 11 concessions de PH Promotion sont toutes situées en Alsace, dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle.

Plus que jamais, le groupe RCM devient un acteur incontournable dans le réseau Toyota puisque l’entité Toys Motors qui gère les activités Toyota et Lexus pour le groupe est constitué de 33 sites répartis sur trois plaques distinctes : le très grand ouest allant de la Manche à l’Atlantique en passant le centre (La Roche-sur-Yon, Challans, Les Sables d’Olonne, La Rochelle, Rochefort, Royan, Saintes, Cognac, Tours, Loches, Rouen, Le Havre, Pont-Audemer et Dieppe), le Nord (Dunkerque, Valenciennes, Maubeuge, Boulogne, Calais, St-Omer, Abbeville et Roncq) et l’Est (Sarrebourg, Saverne, Haguenau, Hœnheim, Strasbourg, Colmar, Epinal, Essey-lès-Nancy, Laxou & Mulhouse). Dans un communiqué, le groupe revendique un potentiel de 11000 VN et 12000 VO. En 2015, ces deux marques avaient représenté 2676 Toyota et 300 Lexus.

Enfin, rappelons aussi que le groupe RCM distribue aussi les marques Mercedes (4 256 VN en 2015) et Porsche (254 VN en 2015). Au total, le groupe, 42e du Top 100 des groupes de distribution français, a généré un CA de 560 millions d'euros en 2016. Mais au regard de ses nombreux développements, l’entité de Ronan Chabot devrait désormais se placer bien plus haut dans la hiérarchie puisque l’opérateur revendique un total de 33 000 VN/VO.