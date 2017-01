Volkswagen FS s'offre PayByPhone

PayByPhone est une société canadienne proposant des solutions dématérialisées de paiement pour places de stationnement, solutions déjà exploitées au Canada, aux Etats-Unis, en France, en Australie, en Nouvelle Zélande et au Royaume-Uni.

Une nouvelle source de revenus et de fidélisation clients a intégré le périmètre de Volkswagen Financial Services. La captive du groupe Volkswagen s'est offert la société canadienne de dématérialisation de paiements pour places de stationnement PayByPhone (l'opération aurait été conclue pour un montant d'environ 31 millions d'euros). Cette dernière a son siège social à Vancouver, au Canada, et elle opère aujourd'hui, non seulement au Canada, mais aussi aux Etats-Unis, en France, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Sur l'exercice 2016, PayByPhone a enregistré la "bagatelle" de 60 millions de transactions totalisant une valeur de 240 millions d'euros (l'entreprise est présente dans plus de 300 villes et revendique plus de 9 millions d'utilisateurs).

"Avec cette acquisition, nous devenons le leader des solutions de paiement de places de stationnement via mobile", se réjouit Christian Dahlheim, membre du board en charge des ventes et du marketing chez Volkswagen FS AG. En 2015, la financière avait pris le contrôle à hauteur de 92% de la société allemande Sunhill Technologies, entité proposant le même type de services que PayByPhone et qui est présente à ce jour dans quelques 90 villes outre-Rhin. "A l'avenir, nos services et offres liés au stationnement seront réunis au sein d'une business unité séparée", poursuit Christian Dahlheim.

Il s'agit de ne pas mélanger les genres et de permettre à la société d'accroître au maximum son périmètre d'intervention. "Nous proposons des solutions innovantes parfaitement adaptées aux collectivités pour des services quotidiens pour le paiement et la dématérialisation du stationnement et des parkings, pour les locations de vélos, pour le paiement dans les transports publics, les taxis, l’autopartage, les péages urbains ou la recharge de véhicules électriques", rappelle à ce titre PayByPhone France.