Plastic Omnium avance sur le dossier Systèmes Extérieurs de Faurecia

Suivant les injonctions de la Commission Européenne dans le cadre du rachat de l'activité Systèmes Extérieurs de Faurecia, Plastic Omnium est entré en négociation exclusive avec l'équipementier Flex-N-Gate pour lui vendre 7 usines.

Les règles de la Commission Européenne peuvent parfois sembler paradoxales, mais toujours est-il que la transaction initialement limitée à Plastic Omnium et Faurecia autour de l'activité Auto Exterior de ce dernier, pourrait, in fine, aussi profiter à un équipementier américain. En effet, si la Commission avait autorisé l'opération entre les deux groupes français, elle avait néanmoins imposé un engagement de cession au titre du respect de la concurrence, à hauteur de 700 millions d'euros. Dès juillet 2016, ce périmètre était lié à sept usines réparties dans trois pays européens : France (Audincourt, Marles-les-Mines, Marines et Burnhaupt-le-Haut), Allemagne (Ingolstadt et Offenau), et Espagne (Valladolid).

Fin décembre, la direction de Plastic Omnium a annoncé avoir reçu une offre ferme de la part du groupe américain Flex-N-Gate, ajoutant être entré dans des négociations exclusives avec ce dernier. Créé en 1956 sur le marché de l'aftermarket, Flex-N-Gate s'est investi en OEM dès 1968 et appartient aujourd'hui au Top 50 des équipementiers mondiaux. Notamment spécialisé dans les pièces (modules bloc avant et arrière, pièces plastiques, etc.) et l'éclairage, Flex-N-Gate s'appuie sur un réseau industriel de 54 usines, situées aux Etats-Unis, au Canada, au Brésil, en Argentine, au Mexique, en Chine et en Espagne (à proximité de Barcelone). Pour l'équipementier américain, ce rachat offrirait donc une belle opportunité de développement en Europe. Laurent Burelle, président de Plastic Omnium, espère que cette opération sera finalisée en 2017.

On peut rappeler que Flex-N-Gate est dirigé par Shahid Khan, un Pakistanais arrivé aux Etats-Unis à l'âge de 16 ans avec 500 dollars en poche. Finançant ses études à l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign, siège actuel de Flex-N-Gate, par des petits boulots, Shahid Khan a pris son envol avec un bumper pour 4x4 et pick-up fait d'une seule pièce. Aujourd'hui, Forbes estime sa fortune à 7,2 milliards de dollars, tandis que le dirigeant est surtout connu du public pour sa présence dans le sport via le club de foot anglais de Fulham et l'équipe de football américain des Jaguars de Jacksonville.