Valeurs résiduelles : ce qu'anticipe Autovista…

Elles vont connaître des "destins" très différents cette année sur les grands marchés européens,révèle l'organisme Autovista Intelligence.

En 2017, les valeurs résiduelles des VP n'évolueront pas de la même manière en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Italie. En tout cas, c'est ce qui ressort des dernières prévisions de l'organisme Autovista Intelligence, business unit du spécialiste de la data automobile EurotaxGlass's. S'il estime que les VR enregistreront un repli de l'ordre de 1% outre-Manche et seront stables en Allemagne et en Espagne, il anticipe en revanche des hausses de 1% en France et de 3% en Italie. Et dans la mesure où nombre de marchés européens ont retrouvé des couleurs en VN sur 2016, cela ne sera pas non plus sans incidence sur l'évolution de leurs marchés VO respectifs en 2017.

En France, au Royaume-Uni et en Allemagne, la business unit d'EurotaxGlass's s'attend à une hausse importante du nombre de véhicules intégrant leurs marchés VO respectifs, augmentation qui devrait courir sur la période 2017-2019 et qui bien évidemment créera une certaine pression sur les VR. "Avec la dévaluation de la livre sterling, une hausse anticipée de l'inflation et une moindre confiance dans l'avenir de la part de la population, plus de consommateurs britanniques devraient hésiter à investir dans un véhicule", explique Autovista Intelligence, à propos du seul marché anglais.

Autre tendance forte anticipée par l'organisme : la meilleure tenue des VR des véhicules essence par rapport à celle des modèles Diesel. "Les différences de VR entre les deux types de carburation vont se réduire rapidement avec les restrictions de circulation imposées sur le Diesel par nombre de grandes villes en Europe", note Autovista Intelligence.