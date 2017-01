Les constructeurs moins généreux en 2016

La remise moyenne accordée l'an dernier par les constructeurs s'est contractée de 1,8%, révèle le dernier baromètre Kidioui. Elle n'avait cessé d'augmenter ces trois dernières années…

Les nouveautés ainsi que la montée en gamme recherchée par nombre de constructeurs n'ont pas été sans incidence sur la remise moyenne accordée l'an dernier par les constructeurs en France. Selon les données du comparateur-mandataire Kidioui, cette remise moyenne s'est en effet contractée de 1,8% sur 2016, à 22,75%. Elle n'avait cessé d'augmenter ces trois dernières années (-22,84% en 2013, -23,09% en 2014 et -23,17% en 2015). "On peut lier cette évolution à l'intérêt renforcé des acheteurs pour les nouveautés et à la hausse du prix moyen des VP", explique Kidioui. En raison d'un équipement technologique toujours plus conséquent dans les véhicules et d'une stratégie de montée en gamme adoptée par nombre de constructeurs, ce prix moyen est passé de 21036 euros en 2015 à 22493 euros en 2016, soit une hausse de 6,9%. "Elle a été plus de deux fois supérieure à celle enregistrée sur 2015 et cette progression a bondi de manière exponentielle sur le dernier trimestre avec le Mondial de l'Automobile", souligne ici Kidioui.

Les automobilistes n'en ont pas moins plébiscité certains modèles et certaines marques. Pour preuve, il y a huit SUV et autres crossovers dans le Top 10 des véhicules les plus plébiscités sur le site Kidioui.fr sur 2016. Les Internautes ont privilégié dans l'ordre décroissant le Dacia Duster, la Peugeot 3008, le Volkswagen Tiguan, la Peugeot 2008, le Hyundai Tucson, la Peugeot 308, le Renault Kadjar, le Renault Scénic, le Renault Captur et le Nissan Qashqai. "En haut du classement, nous avons enregistré les entrées des Peugeot 3008 et 2008", relève le comparateur-mandataire. Parmi les autres entrées dans le Top 10, il y a aussi eu le Hyundai Tucson. "En 2016, la part des SUV et autres crossovers parmi les offres plébiscitées sur notre site a progressé de plus de 10% et a atteint un niveau record de 45,4%", conclut Kidioui. La répartition entre les véhicules essence et les véhicules Diesel s'est pour sa part maintenue, avec 38,4% pour l'essence et 59,4% pour le Diesel.

118g de CO2/km

Taux de rejet moyen des VN plébiscités l'an dernier sur Kidioui.fr (118g en 2015 et 121g en 2014).