VW va recruter 1000 experts en informatique

Issus de l'industrie du jeu et de la recherche, ces futures recrues permettront au groupe allemand de parfaire ses connaissances en matière d'intelligence artificielle, de big data ou de connectivité.

Après avoir procédé ces derniers mois au recrutement de plusieurs candidats hautement qualifiés issus de différents pays et secteurs – notamment de la robotique, du design, de l'approche conceptuelle et de l'intelligence artificielle – le groupe Volkswagen entend poursuivre ses efforts. Celui-ci vient ainsi d'annoncer sa volonté de recruter plus d'un millier d'experts informatique dans les trois années à venir dans le but d'élargir son savoir-faire dans les secteurs d'avenir.

Sont principalement visés les domaines de l'intelligence artificielle, du big data, de la réalité virtuelle, de la production intelligente et de la connectivité. La moitié de ces futures recrues sera basée dans l'organisation IT centrale du groupe, située à Wolfsburg, alors que l'autre moitié travaillera dans les différents laboratoires dédiés à l'ingénierie virtuelle, aux données et à la production intelligente de Wolfsburg, Berlin et Munich chargés de développer de nouvelles solutions.

"Ceux qui souhaitent façonner l'avenir de la mobilité rejoignent Volkswagen. Nous relevons les principaux défis du futur grâce aux meilleurs éléments", se gargarise Karlheinz Blessing, membre du Directoire du groupe Volkswagen en charge des Ressources Humaines. Digitalisation, développement de logiciels, électro-mobilité, conduite autonome ou services de mobilité constituent autant de chantiers sur lesquels VW souhaite de cette façon prendre de l'avance.