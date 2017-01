L'Espagne boucle un bel exercice 2016

Stimulé par les loueurs, le marché espagnol a écoulé 1,15 million de VN l'an dernier. Un chiffre lui permettant de se rapprocher de son niveau d'avant crise.

Grâce à un mois de décembre qui lui aura permis d'écouler 100000 véhicules neufs et de progresser de 9,3%, l'industrie automobile espagnole a bouclé de la meilleure des manières un exercice 2016 des plus positif pour elle. Selon les dernières statistiques de l'Anfac, l'association locale des constructeurs automobile, 1,15 million de VN ont été vendus l'an dernier dans la péninsule ibérique, soit un résultat en hausse de 10,9% sur un an qui permet à l'Espagne de se rapprocher de son bilan de 2008, année précédant la crise économique, lors duquel 1,3 million de véhicules avaient été écoulés.

Une fois n'est pas coutume, Renault termine l'année en tête. Le constructeur au losange profite d'un mois de décembre de très haute volée (+55,4%) pour devancer sur le fil Opel et Volkwagen avec un total de 90503 immatriculations (+17,4%) contre 89383 pour la firme de Rüsselsheim et 89012 pour celle de Wolfsburg. Du côté des modèles, c'est encore un représentant tricolore qui domine le marché puisque la Citroën C4 trust le haut des ventes avec un total de 34 615 unités. Seat, avec ses Leon et Ibiza complète le podium.

Plus en détail, on note enfin que les ventes aux loueurs ont porté le marché. Celles-ci ont ainsi progressé de 16,8% au cours des douze derniers mois pendant que le canal des ventes aux professionnels affiche une hausse de 15,9%. Soutenues par la prime à la casse (plan PIVE) lors du premier semestre, les ventes aux particuliers ont ensuite souffert de la fin de celle-ci et bouclent finalement l'exercice avec une croissance de 6,7%. Nonobstant cette donnée, l'Anfac se montre confiante quant à l'avenir du marché en tablant sur une nouvelle année positive en 2017 avec un 1,2 million de ventes estimée.

Les 10 marques les plus vendues en 2016

Marques Volumes Evo (%) 01 Renault 90 503 + 17,4 02 Opel 89 383 + 16,9 03 Volkswagen 89 012 + 0,8 04 Peugeot 83 523 + 9,4 05 Seat 77 643 + 0,1 06 Citroën 60 607 + 3,0 07 Ford 60 114 - 6,5 08 Nissan 57 087 + 3,2 09 Toyota 55 672 + 13,3 10 Kia 53 412 + 18,6

Source : Anfac