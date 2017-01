Une bonne année pour le marché italien

Le marché automobile italien a terminé l’année sur une hausse de 13,06% au mois de décembre, portant le glissement annuel sur douze mois à 15,82% de croissance. Fiat reste leader sur son territoire, devant Volkswagen et Ford.

Le marché italien a terminé l’exercice 2016 sur une bonne note. Avec 124438 immatriculations, le mois de décembre a apporté une hausse de 13,06% par rapport au dernier mois de l’année 2015. Cette dernière étape de l’année porte le total des ventes à 1824968 VN en 2016, soit 15,82% de croissance en glissement annuel.

Fiat reste leader à domicile, puisque le constructeur italien a détenu 21,13% de parts de marché sur les douze mois cumulés, avec 385678 véhicules livrés en 2016. Volkswagen occupe la deuxième place du classement avec 139057 ventes et 7,62% de parts de marché. Le constructeur allemand est en progression de 16,78% dans le pays par rapport à l’année précédente. Ford se positionne troisième avec 6,81% de parts de marché. Au mois de décembre 2016, la Fiat Panda s’est vendue à 9929 exemplaires, première devant la Lancia Ypsilon et la Renault Clio (4325 et 3411 ventes).

TOP 10 CONSTRUCTEURS EN 2016 :

Constructeur Volume Fiat 385678 Volkswagen 139057 Ford 124257 Renault 118283 Opel 95022 Peugeot 94087 Toyota 71822 Lancia/Chrysler 65694 Mercedes 64334 Audi 63946

Concernant les motorisations, les véhicules électriques enregistrent une baisse de leurs ventes à hauteur de 5,5%, malgré une importante hausse de 70% durant le mois de décembre, portant le total de ventes à seulement 1403 unités en 2016. En revanche, les livraisons d’hybrides ont augmenté de 48,1% l’année dernière, avec 38874 véhicules vendus.