Volvo n'est plus prophète en son pays

Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, la voiture la plus vendue en Suède lors du dernier exercice n'a pas été une Volvo, mais bien une Volkswagen Golf.

Surprise du côté de Stockholm. Après plus d'un demi-siècle de domination, Volvo s'est fait damer le pion sur son propre marché par Volkswagen, qui voit sa Golf terminer en tête du classement des modèles les plus vendus au pays des Vikings. La célèbre compacte allemande s'octroie au final 5,9% du marché des véhicules neufs et devance trois modèles de la firme locale (V70, S90 et V90).

Loin de s'en inquiéter, cette dernière a préféré prendre cet événement à la légère, expliquant que "cela fait cinquante-quatre ans qu'une autre marque que Volvo n'était pas parvenue en tête de ce classement" et signalant qu'à l'époque déjà, elle s'était faite doubler par une Volkswagen, la Coccinelle en l'occurrence. La marque a par ailleurs souligné qu'elle restait "clairement le numéro un" du marché suédois avec une PDM de 21,5% contre 15,7% pour VW et 7,3% pour Audi.

D'un point de vue global, l'année 2016 aura une nouvelle fois permis à la Suède de battre un record d'immatriculations. Après avoir fait tomber, en 2015, un record vieux de 1988, l'industrie automobile suédoise a encore fait mieux l'an passé avec une croissance de 8% et un total de 372300 VN écoulés. Un dynamisme que l'organisation professionnelle Bil Sweden explique par une "forte conjoncture, la solidité du pouvoir d'achat, des taux d'intérêt record et un marché du travail stable", ce qui n'empêchera pas, selon cette dernière, un recul de 3% du marché en 2017.