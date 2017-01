Le Portugal à un niveau d'avant-crise

En ayant écoulé lors du dernier exercice 247343 immatriculations, le marché lusitanien progresse sur un an de 16% et renoue ainsi avec les niveaux d'avant crise.

En hausse de 25% lors de l'exercice 2015, les ventes de voitures neuves ont ralenti leur croissance l'an passé tout en demeurant très dynamiques. Ainsi, selon les dernières statiques de l'Association automobile portugaise (Acap), 247 343 immatriculations ont été comptabilisées durant cette période sur le marché lusitanien ce qui représente, tout de même, une progression de 15,8%. Un résultat qui replace le marché portugais à un niveau équivalent à ceux enregistré avant 2008.

Après une chute de 40,7% en 2012, les ventes automobiles avaient redécollé dès 2013 (+11,7%), avant de s'accélérer en 2014 (+36%) et 2015 (+25%). Une situation qui devrait désormais se stabiliser, l'Acap expliquant que "la reprise progressive du marché a dû atteindre son point culminant, laissant présager des taux de croissance plus modéré à l'avenir". Dans le détail, l'association précise que les véhicules particuliers ont progressé de 16,2% alors que les véhicules légers commerciaux ont augmenté de 13% et les poids-lourds de 19,4%.

Du côté des constructeurs, Renault demeure la marque la plus prisée au Portugal et totalise, sur les douze derniers mois, 33 312 ventes, soit 24,5% de plus qu'en 2015. La marque au losange devance au final Peugeot, crédité d'une croissance de 16,5% et de 25482 immatriculations, et Volkswagen qui affiche 19125 ventes (+ 1,4%).