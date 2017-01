Le transport propre favorisé

Le gouvernement français va procéder à une émission d'obligations vertes d'Etat. Elle financera exclusivement des projets liés à l'efficacité énergétique, au transport propre ou encore à la recherche sur les énergies renouvelables.

La finance "verte" va prendre une nouvelle dimension en France. Ségolène Royal et Michel Sapin, respectivement ministre de l'Environnement et de l'Economie, ont annoncé que la France émettrait bien cette année des obligations vertes d'Etat (ils en avaient fait l'annonce en septembre dernier). Ces green bonds cibleront des dépenses du budget de l'Etat ou du Programme d'investissement d'avenir ayant pour objectifs la lutte contre le réchauffement climatique, l'adaptation au changement climatique, la protection de la biodiversité ou encore la lutte contre la pollution.

"Les aides de l'Etat pour l'efficacité énergétique, le transport propre, la recherche sur les énergies renouvelables et la protection de la biodiversité sont concernés", précisent les deux ministres. Elles pourront par exemple financer des projets tels que celui de route solaire présentée à la fin de l'année dernière dans l'Orne. Cette route d'un kilomètre, recouverte de panneaux solaires produits localement, a été mise au point par le groupe Colas et a été financée par le ministère de l'Environnement (cette innovation a pour appellation "Wattway"). "Le montant total des dépenses vertes éligibles est supérieur à 10 milliards d'euros", ont également indiqué les deux ministres.

A noter aussi que le processus de sélection des dépenses vertes éligibles a été confié à un groupe de travail interministériel, et que ces dépenses pourront inclure aussi bien des dépenses fiscales que des dépenses d'intervention, d'investissement et de fonctionnement. "Elles sont mises en œuvre par l'Etat, ses agences, les collectivités publiques, les entreprises ou les ménages", précisent les ministères de l'Environnement et de l'Economie. Ces derniers ont estimé que les dépenses vertes éligibles concerneront le secteur du transport à hauteur de 19%