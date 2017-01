La nouvelle i30 entre en production

Hyundai a lancé le 15 décembre dernier la production de la nouvelle i30 dans son usine de Nosovice en République tchèque. La compacte sera disponible en France dès ce mois de janvier à partir de 22 550 euros.

Avec cette nouvelle génération de l'i30, conçue, développée et fabriquée en Europe, Hyundai cherche à produire le véhicule emblématique de l’ADN de la marque pour ce continent. La production de celle-ci a démarré le 15 décembre 2016 dans l’usine Hyundai Motor Manufacturing Czech à Nosovice, en République tchèque.

"i30 Nouvelle Génération est le modèle le plus important pour Hyundai en Europe. Elle est le fruit d’un investissement continu dans nos infrastructures européennes. Conçue et développée dans notre centre européen de R&D en Allemagne et fabriquée dans notre usine de Nosovice, elle saura répondre aux attentes de nos clients en Europe", explique Thomas Schid, Chief Operating Officer de Hyundai Motor Europe.

L’usine, qui a ouvert ses portes en 2008 et a débuté la production de la première génération d’i30 la même année, fabrique également sur une seule ligne de production modulaire les Tucson, ix20 et la version actuelle de l’i30. Y sont employées 3300 personnes qui sont assistées par 500 robots high-tech pour une capacité de production de 1500 véhicules par jour. L’usine tchèque possède également sa propre piste d’essais, où chaque véhicule fabriqué y est testé.

Proposé à partir de 22550 euros, le nouveau modèle comporte des technologies de pointe. Des équipements de sécurité active tels que le freinage autonome d’urgence et l’assistance active au maintien de voie, mais aussi des équipements de connectivité comme l’Apple CarPlay, Android Auto et un chargeur sans fil pour téléphones compatibles. Sous le capot se cache notamment un nouveau moteur essence quatre cylindres suralimenté, le 1.4 T-GDi 140ch, et le trois cylindres turbo 1.0 T-GDi 120ch.