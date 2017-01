Chrysler prépare la venue des Millenials

Le constructeur américain a ouvert le bal, ce 3 janvier, à Las Vegas. Lors de sa conférence, Chrysler a révélé le concept Portal qui vise en premier lieu les futures générations de conducteurs.

Le CES a été ouvert et l'honneur a été offert à Chrysler de donner la première conférence de l'édition 2017. Le constructeur de Détroit en a profité pour braquer les projecteurs sur le dernier concept sorti du bureau d'études. Sous ses allures de monospace compact électrique, le concept Portal explore la mobilité du futur avec, en ligne de mire, la génération des Millenials, autrement dit ceux nés après l'an 2000.

En fait un jeu de communication pour dire que Chrysler prépare l'automobile post 2020, bien amené par une mise en scène qui voyait défiler la jeune garde du constructeur américain. Le concept Portal reprend les principes abordés par la concurrence, aux premiers rangs desquels un changement complet des interfaces homme-machine, une ultra connectivité et une automatisation de la conduite possible par des mises à jour du logiciel, comme chez Tesla.

"Nous ne savons pas comment la mobilité va évoluer"

"Nous avons observé la vie complexe des jeunes d'aujourd'hui pour comprendre leur méthode de consommation, s'accordent à dire les responsables du projet. Les Millenials accordent beaucoup d'importance à l'expérience utilisateur, raison pour laquelle il partage en continu sur les réseaux sociaux." Le concept Chrysler Portal se dote donc des moyens de "connaître" ses conducteurs pour adapter son environnement, mais entend repenser l'interface de communication.

Du côté de l'hyper connectivité, Chrysler crée un accès au Cloud permanent. Mise sur la plateforme virtuelle, la voiture pourra prendre une autre dimension et servir des intérêts de mobilité, dont l'autopartage. "Nous ne savons pas comment la mobilité va évoluer. Nous misons donc sur la flexibilité afin d'épouser toutes les éventualités", confie Emilio Feliciano, le responsable d'expérience utilisateur de Chrysler, au Journal de l'Automobile en marge de la présentation. Cela veut-il dire que Chrysler prépare un programme similaire à Maven chez General Motors ? Il préférera rester muet sur le sujet, renvoyant à d'autres cadres du groupe, et soulignera l'idée apportée par l'encadrement des portes qui peut adopter une couleur au choix pour faciliter la reconnaissance de la voiture par un covoitureur.

Inspirée des galeries d'art

Cette notion de flexibilité trouve écho dans l'habitacle inspiré de l'univers des galeries d'art et des espaces ouverts. Les trois rangées de sièges se modulent pour maximiser les configurations. Et à l'instar de l'accoudoir du conducteur qui peut s'ouvrir par les deux extrémités, les passagers à l'arrière sont traités avec autant d'importance. L'écran vidéo disposé au sommet du pare-brise pour projeter du contenu multimédia en est une autre preuve. "Il y a le bureau et il y a la maison. Entre les deux, il y a un espace de vie, la voiture, que nous voulons rendre plus agréable pour tout le monde", dit encore Emilio Feliciano au sujet du concept Portal.

Chrysler a conduit ce projet de sa propre initiative. Le constructeur a notamment pu compter sur la collaboration de trois acteurs majeurs, dont Magneti Marelli, Adient (Johnson Controls) et Samsung. Le pensionnaire de Détroit n'avait pas pour habitude de s'illustrer à Las Vegas et prouve l'importance prise par le salon. Ce n'est pas Carlos Ghosn, président de Nissan, attendu le 5 janvier, qui le démentira.