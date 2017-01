Altran se renforce en Chine avec eMapgo

Le groupe tricolore vient de sceller un partenariat stratégique avec le leader chinois de la cartographie et de la géolocalisation dans le but de parfaire son offre de services destinés au secteur de la conduite autonome.

Numéro un mondial du conseil en innovation et en ingénierie, le groupe Altran vient de conclure un partenariat d'envergure avec la société chinoise eMapgo Technologies (EMG). Leader sur son marché, ce spécialiste de la cartographie numérique et de la géolocalisation pour le secteur automobile permettra à son homologue tricolore de renforcer ses compétences dans le domaine de l'aide à la conduite (ADAS) et d'améliorer ainsi son offre destinée au marché du véhicule autonome.

"Altran se réjouit de faire équipe avec EMG. Cet accord est un pas en avant pour accroître notre présence en Chine, qui est l'un des marchés prioritaires pour le groupe, explique son P-dg, Dominique Cerutti. Notre alliance avec EMG renforce notre stratégie pour les véhicules autonomes, et élargit notre expertise et notre offre dans l'application d'ADAS, spécifiquement en ingénierie et développement."

Grâce à cette alliance, la multinationale française renforce sa solution de vérification pour les aides à la conduite VueForge. Celle-ci améliore de cette façon sa capacité à traiter une quantité importante de données issues de l'évaluation des véhicules en service, à simuler et exploiter les données provenant des véhicules dans le cloud et ,enfin, à visualiser en temps réel le parc automobile en analysant l'usage que les personnes font de leur voiture grâce à l'utilisation de capteurs intégrés.

"Avec le service de vérification conjointe, Altran et eMapgo pourront aider les constructeurs automobiles basés en Chine à écourter les délais de commercialisation et à réduire considérablement leurs coûts de développement", ajoute Darwin Lu, P-dg d'EMG. Grâce à son savoir-faire en matière de production et de développement de cartographies numériques et de services de géolocalisation, eMapgo détient 28% du marché chinois et travaille avec plus de 25 constructeurs automobiles.