Preview des highlights du CES 2017

En passe de devenir aussi une grand-messe de l'automobile, le CES nous réserve un feu d'artifice d'innovations. Spicilège.

Le Consumer Electronics Show de Las Vegas s'est mué, en l'espace de quelques éditions, en une plate-forme d'exposition significative et importante pour l'industrie automobile. A l'heure où certains salons automobiles traditionnels peinent à faire salle comble, la situation est révélatrice des profondes mutations à l'oeuvre dans l'industrie automobile. L'édition 2017 du CES (3800 exposants dont près de 300 français et quelque 200000 visiteurs attendus) va encore souligner cette tendance de fond avec la présence de nombreux acteurs de l'écosystème automobile, incluant désormais les géants de la tech et du logiciel naturellement. Impossible de prétendre à l'exhaustivité, mais voici une sélection de quelques nouveautés à ne pas manquer et sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir plus en détail dans nos prochaines éditions web comme print.

Toyota, via Toyota Motor North America, présentera le concept-car Lexus UX qui se distingue surtout par son habitacle et son traitement des fonctions, laissant imaginer une nouvelle génération de systèmes de connectivité et de télématique.

Hyundai mettra en avant l'intégration de Google Home au logiciel Blue Link de ses modèles. Intéressant, mais pas révolutionnaire, dans la mesure où la volonté de créer un lien permanent entre le domicile et le véhicule est présente chez tous les constructeurs. Rappelons que pour l'heure, Google Home n'est pas disponible en France.

BMW dévoilera la solution "HoloActive Touch", à savoir une nouvelle IHM qui associe dans l'habitacle des hologrammes et un système de reconnaissance des mouvements du conducteur et des passagers. Une innovation prometteuse qui s'inscrit dans le cadre des travaux BMW i Inside Future, dont les dernières avancées devraient aussi être dévoilées lors du CES.

Ford avait assuré le teasing de sa présence à Las Vegas en annonçant la présentation de la nouvelle génération de la Fusion Hybrid autonome, qui intègre notamment des LIDAR. L'attente est forte, tandis que sur un front plus classique, Ford évoque une Mustang Hybrid pour 2020. Cela s'inscrit dans le programme d'électrification de sa gamme qui concerne 13 modèles d'ici 2020.

Honda va présenter un mini concept-car appelé NeuV, un véhicule électrique doté d'une intelligence artificielle et dédié aux déplacements urbains.

Pour l'Alliance Renault Nissan, on attend beaucoup de l'intervention de Carlos Ghosn, keynote speaker de luxe pour sa première venue sur le CES, qui interviendra principalement au nom de Nissan et de son programme Intelligent Mobility.

FCA a dévoilé le concept Chrysler Portal que vous découvrez par ailleurs dans l'article lui étant spécifiquement consacré "Chrysler prépare la venue des Millenials". Notons que FCA n'était jusqu'à présent pas un grand acteur du CES et qu'avec ce concept, le groupe de Sergio Marchionne cherche à montrer qu'il n'est pas décroché dans la course à la mobilité du futur et qu'il a su faire fructifier ses nouveaux partenariats, avec Samsung par exemple.

Faisant partie des quelques constructeurs ayant parié très tôt sur le CES, Audi devrait vraisemblablement dévoiler de nouvelles spécifications de son SUV e-tron, avec de nouvelles applications.

Volkswagen devrait, de son côté, dévoiler un nouveau venu dans sa famille I.D., mais aussi une application de personnalisation de l'habitacle et de ses fonctions, ouvrant la voie au développement de systèmes de reconnaissance on-board.

Aux avant-postes sur l'enjeu névralgique du véhicule autonome, Mercedes-Benz devrait chercher à confirmer cette position, via le 2030 Vision Van et le concept électrique EQ. Sans oublier de nouveaux enseignements liés au programme CASE.

Faraday Future a dévoilé son premier véhicule de production, le FF91 dont les premières livraisons sont annoncées dès l'an prochain. Un ORNI électrique promettant plus de 600 km d'autonomie et un 0 à 100km/h abattu en 2,39 secondes. Faraday duplique en grande partie le modèle de Tesla, ouvrant ses commandes et encaissant des acomptes alors que son usine n'est toujours pas construite... De cette opacité naît une certaine méfiance, mais la "jurisprudence" Tesla interdit tout jugement comminatoire définitif... A suivre.

Rinspeed exposera le concept-car Oasis qui se présente comme un laboratoire de solutions émanant de ZF, Harman, Blackberry QNX ou encore NXP.

Eli Electric, une start-up chinoise, présentera l'Eli Zero, véhicule urbain doté de deux places qui prétend moderniser le Twizy. D'autres parleront plus volontiers de plagiat... A suivre.

Delphi a d'ores et déjà marqué les esprits avec son véhicule autonome en test avec Mobileye. L'équipementier devrait aussi exposer de nouveaux écrans destinés à animer le cockpit du futur.

Continental mettra en avant, parmi d'autres choses, d'innovantes applications biométriques, exploitant à la fois la reconnaissance faciale et la reconnaissance digitale.

Schaeffler exposera un véhicule urbain très compact (deux mètres de longueur et 85 centimètres de largeur, mais quatre roues tout de même), qui propose donc une interprétation de la mobilité future dans les mégapoles. Le groupe devrait aussi lever le voile sur une nouvelle génération de capteurs intelligents, aptes à traiter et analyser un grand nombre de données et à les faire circuler dans le cloud.

Valeo fait feu de tout bois et annonce cinq innovations en avant-première, réparties entre Gold Lot et le stand de Central Plaza. Valeo eCruise4U, qui livre sa vision de la mobilité citadine de demain. Valeo XtraVue, réseau de caméras interconnectées qui "augmente" la capacité visuelle du conducteur. Valeo 360AEB Nearshield, un nouveau système d'analyse des risques couplé à un dispositif de freinage d'urgence autonome. Valeo C-Stream, plafonnier intelligent qui cartographie l'habitacle (nombre de passagers, vigilance du conducteur, etc.). Et Valeo Cockpit, un démonstrateur qui fait la part belle aux nouveaux usages et aux nouvelles expériences de conduite et de déplacement au sens large.

Enfin, au chapitre de la cybersécurité, citons l'association d'Argus et de Qualcomm Technologies pour proposer une solution intégrée faisant obstacle aux cyberattaques les plus sophistiquées et protégeant ainsi toutes les unités d'infotainment.