Jan Carlson et Håkan Samuelsson, présidents respectifs d'Autoliv et de Volvo Cars.

Volvo scelle un accord stratégique avec Autoliv

Le constructeur et l'équipementier automobile vont créer une co-entreprise dont la vocation sera de développer de nouveaux logiciels de conduite autonome et d'aide à la conduite.

Zenuity. C'est le nom de la co-entreprise qu'ont prévu de créer le constructeur Volvo Cars et l'équipementier Autoliv. Appelée à démarrer ses activités dès le premier semestre, elle sera détenue à parts égales par les deux entités : Volvo Cars y apportera des actifs de propriété intellectuelle ainsi que des ressources humaines, et Autoliv certains actifs et un apport en liquidités de quelque 115 millions d'euros. La vocation de Zenuity, entreprise qui sera basée à Göteborg, en Suède, mais opérera également depuis Munich, en Allemagne, et Détroit, aux Etats-Unis ? Développer de nouveaux logiciels de conduite autonome et d'aide à la conduite (ADAS).

"Volvo Cars et Autoliv breveteront leurs technologies ADAS et transféreront la propriété intellectuelle à la co-entreprise, ce qui permettra à cette dernière de développer de nouvelles technologies de conduite autonome et de nouveaux produits ADAS", précise Volvo Cars. Les premiers produits d'aide à la conduite seront commercialisés d'ici à 2019, et les premières technologies de conduite autonome peu de temps après.

Côté commercialisation auprès de clients tiers, c'est Autoliv qui sera le fournisseur et le distributeur exclusif de tous les produits développés par Zenuity. "Aucun client ni aucun propriétaire ne bénéficiera d'une clause d'exclusivité, et seul Volvo Cars s'approvisionnera directement auprès de Zenuity", note aussi Volvo Cars. La co-entreprise aura Dennis Nobelius pour P-dg et elle comptera 200 collaborateurs dans un premier temps avant d'en totaliser 600 à moyen terme.