Accord entre PSA, Orange et Ericsson pour la voiture connectée

Ericsson, Orange et le groupe PSA ont signé un accord de partenariat pour tester la technologie 5G appliquée à la voiture connectée. Des expérimentations en conditions réelles seront réalisées en France dans le cadre de l’initiative "Towards 5G".

Améliorer la sécurité sur les routes et offrir aux conducteurs et passagers une meilleure expérience par le biais de nouveaux services connectés, c’est l’objectif que se sont fixé Ericsson, Orange et PSA dans le cadre d’un tout nouveau partenariat et de l’initiative "Towards 5G". Ce projet vise à tirer parti de l’évolution de la 4G vers la 5G afin de répondre aux besoins du véhicule connecté, notamment en termes de système de transport intelligent (ITS). Des expérimentations en conditions réelles seront réalisées en France sur une piste d’essai équipée d’un réseau mobile.

Les trois partenaires comptent donc mettre en commun leurs diverses compétences et les confronter aux enjeux que représentent les nouveaux services de mobilité et l’Internet des objets. Pour ce faire, Ericsson est chargé de fournir l’équipement radio et un cœur de réseau virtualisé et distribué, qui offrira des fonctions de découpage de réseau et un service intelligent de géo-messagerie. Orange fournit le réseau cellulaire destiné au site d’essai, mais aussi la connectivité embarquée qu’intégrent les applications véhiculaires. PSA est lui chargé de définir les besoins de chaque cas d’usage d’ITS, d’intégrer les composants embarqués dans le véhicule et de la validation d’expérience client.

"Le véhicule connecté fait partie de nos axes stratégiques dans le domaine de l’IoT (Internet of Things), avec la maison connectée, la ville intelligente, l’e-santé et l’industrie 4.0. Nous collaborons avec Ericsson et PSA pour rendre possible des services innovants basés sur la technologie 5G, dans la perspective du déploiement de ce nouveau réseau mobile à l’horizon 2020", a commenté Marie-Noëlle Jégo-Laveissière, directrice exécutive Innovation, Marketing et Technologies d’Orange.

Les premiers tests sont actuellement en cours d’expérimentation, où deux cas d’usage sont testés : le "see through", où le véhicule précédant un second véhicule signale la présence d’un objet sur la route, et "Emergency vehicle", qui signale en temps réel l’approche d’un véhicule de secours. Les premiers tests se basent sur la technologie LTE, avant d’évoluer vers les technologies LTE-V et 5G.

L’initiative française arrive cependant en léger retard par rapport au voisin allemand. En effet, en septembre 2016, un partenariat a été annoncé par les trois principaux constructeurs allemands Audi, BMW et Daimler, qui ont fondé la 5G Automotive Association. Cette association a intégré des partenariats avec certaines des plus grandes entreprises IT comme Nokia, Intel, Vodafone et Huawei, afin de développer la prochaine génération de réseaux mobiles pour assurer la communication des véhicules. En décembre dernier, Ford s’est également associé au projet.