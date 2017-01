Intel entre au capital de Here

Alors qu'il entend renforcer sa présence dans le secteur du véhicule autonome, le groupe américain va racheter 15% du spécialiste de la cartographie numérique avec qui il mènera, en outre, des travaux de R&D.

Détenue depuis 2015 par un trio de constructeurs allemands composé de BMW, Daimler et Volkswagen, Here est en pleine évolution depuis plusieurs semaines. Après avoir annoncé en décembre dernier l'arrivée dans son tour de table de deux entreprises chinoises (Tencent et NavInfo) et du fond souverain singapourien GIC à hauteur de 10%, le spécialiste allemand de la cartographie numérique vient de révéler qu'Intel allait à son tour entrer dans son capital.

Sous couvert de l'approbation des autorités compétentes, le géant américain, numéro un mondial des semi-conducteurs, devrait racheter 15% des parts de Here dans le but de renforcer sa présence dans le domaine des technologies pour les véhicules autonomes. Outre cette prise de participation, les deux sociétés ont également conclu un accord de collaboration en matière de recherche et développement pour des mises à jour en temps réel de cartes HD au service de la conduite autonome.

Créer une plateforme de localisation universelle

"Les voitures sont en train de devenir les appareils les plus intelligents et les plus connectés au monde. Nous sommes impatients de travailler avec Here et ses partenaires automobiles pour fournir une base technologique importante pour les voitures intelligentes et connectées de demain", estime Brian Krzanich, patron d’Intel.

Son homologue chez Here, Edzard Overbeek, considère, quant à lui, qu'en tant que "premier fournisseur de silicium (principal élément chimique des puces de semi-conducteur, NDLR), Intel peut aider à accélérer les ambitions de Here dans ce domaine en soutenant la création d’une plateforme de localisation numérique universelle et toujours à jour qui couvre le véhicule, le cloud et tout ce qui est connecté".

Intel multiplie les partenariats

Si la concrétisation de cette transaction est attendue pour le courant du premier trimestre 2017, son montant n'a pas été révélée mais certaines sources évoquent une somme supérieure à 400 millions d'euros. De cette façon, Intel poursuit sa stratégie autour des technologies embarquées et de l'IoT pour la conduite autonome. La société a ainsi récemment noué des partenariats avec l'équipementier Delphi, le constructeur BMW ainsi qu'avec Mobileye, spécialisé dans les systèmes anticollision grâce à l'utilisation d'images captées par des caméras embarquées.