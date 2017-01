2016, un très bon cru pour l'Allemagne

En totalisant près de 3,4 millions d'immatriculations, le premier marché automobile européen n'a pas battu son record mais affiche une progression de 4,5% sur un an.

Dans la continuité d'un exercice 2015 déjà exemplaire (3,2 millions de VN écoulés, en hausse de 5,6%), le marché allemand vient de réaliser une année 2016 de très haute volée. Selon les dernières statistiques de la KBA, l'Agence fédérale de l'automobile locale, 3 351 607 véhicules neufs ont été distribués l'an dernier outre-Rhin, un chiffre en progression de 4,5% sur un an. Si le record de 2009 et ses 3,8 millions d'unités n'est pas atteint, l'Allemagne reste ainsi de très loin le premier marché automobile continentale.

Plus en détail, il est à noter que les modèles essence (52,1% de PDM) et diesel (45,9%) perdent quelques dixièmes de part de marché au profit des énergies alternatives qui représentent désormais, toutes technologies confondues, 2% du marché allemand. Celui-ci enregistre, en outre, une légère amélioration de sa production avec un point en plus sur un an pour un total de 5,7 millions de véhicules fabriqués en local. Enfin, la tendance des ventes à l'export est restée stable avec 4,4 millions de VN livrés à des clients étrangers en 2016.

Côté constructeurs, Volkswagen continue de dominer son marché mais a souffert lors des douze derniers mois. La firme de Wolfsburg est ainsi l'une des rares à présenter un bilan négatif avec un recul de ses ventes de 4,3%, compensé toutefois par les bons résultats des autres marques du groupe, Audi, Skoda, Seat et Porsche (30203 VN, +5,8%) bouclant l'exercice 2016 en croissance. Une dynamique qui accompagne également les représentants français, tous en progression à l'exception de DS (-19,5%, 4377 unités) alors que Renault réalise un bond de 13,9%.

Les 10 marques les plus vendues en 2016

Marques Volumes Evo (%) 01 Volkswagen 656 025 - 4,3 02 Mercedes 311 286 + 8,5 03 Audi 289 617 + 7,6 04 BMW 262 083 + 5,4 05 Opel 243 792 + 6,3 06 Ford 239 766 + 6,8 07 Skoda 186 172 + 3,5 08 Renault 125 300 + 13,9 09 Hyundai 107 228 - 1,1 10 Seat 97 585 + 3,1

Source : KBA