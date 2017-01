Assurance auto : la résiliation a la cote !

D'après un sondage réalisé par le comparateur Minute-Auto, 81% des assurés ont changé d'assurance automobile en 2016. Et près d'un quart l'ont fait grâce à la loi Hamon.

La confiance n'est toujours pas de mise entre les compagnies d'assurance et les assurés. C'est pour le moins ce qui ressort d'un sondage réalisé récemment par le comparateur Minute-Auto.fr (il a été réalisé fin décembre auprès d'un panel de 1249 assurés automobiles français). Il en ressort que 83% des Français considèrent qu'assurer une voiture est trop cher et que les contrats d'assurance sont jugés peu transparents à 75%. Rien d'étonnant, donc, si 81% des assurés ont déclaré avoir changé d'assurance en 2016, près d'un quart l'ayant fait grâce à la loi Hamon. Et bien évidemment, nombre d'entre eux sont passés par des comparateurs en ligne, outils utilisés par les 18-29 ans à 45% et par les plus de 30 ans à 22%.

"Les sondés préfèrent encore s'adresser aux assureurs ayant pignon sur rue à 73%, relève toutefois Minute-Auto. Plus de la moitié des personnes interrogées avouent avoir peur pour leur vie privée avec les services en ligne et ces derniers n'ont pas encore fait leur nid dans la conscience collective." Parmi les 9% qui ont accordé leur confiance à l'assurance en ligne, 87% ont toutefois réalisé des économies.

Les garanties actuellement les plus présentes dans les contrats ? Elles incluent aujourd'hui, dans l'ordre décroissant, la garantie corporelle du conducteur (78%), la garantie bris de glace (77%) et l'assistance zéro kilomètre (59%). La garantie panne mécanique n'est présente pour sa part qu'à hauteur de 23%.

32%

Pourcentage d'assurés automobiles ne connaissant pas encore l'e-constat.