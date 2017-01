Toujours plus de VO !

En totalisant plus de 5,6 millions d'immatriculations lors du dernier exercice, le marché français de la seconde main a établi une nouvelle marque de référence.

Avec 480279 ventes observées en décembre (+4,3%), le marché tricolore du véhicule d'occasion a bouclé de la meilleure des manières une année 2016 historique. Ainsi, selon les dernières statistiques publiées par la plateforme AutoScout24, celui-ci totalise sur les douze derniers mois 5617791 immatriculations, un chiffre en progression de 1% sur un an qui n'avait jusqu'alors jamais été atteint et qui s'avère supérieur de plus de 72000 unités au précédent record établi en 2007.

En comparaison à un marché du neuf où s'est écoulé 2 millions de véhicules, le rapport VO/VN s'établit ainsi à 2,79 alors que, sur le seul créneau des ventes à particuliers (qui ne représentent que 49,3% des mises en circulation en neuves), celui-ci s'avère très nettement supérieur avec 5,6 VO écoulés pour 1 VN. Côté motorisation, la part du Diesel se rétracte légèrement, mais demeure toujours à un niveau élevé avec 66,6% de PDM contre 31,9% pour les modèles essence.

Un ventre mou… dans le dur !

Par âge, la segmentation des ventes de VO en 2016 met en exergue un phénomène déjà observé en 2015. Ainsi, les "vieux" VO continuent de croître avec un gain de dix points sur les douze derniers mois (930728 unités), tout comme les "jeunes" (inférieurs et égales à un an) qui progressent de 4,2%. Les vraies secondes mains, celles allant de 2 à 15 ans perdent quant à elles du terrain, notamment les VO de 2 à 5 ans qui reculent de 2,8% alors que la catégorie dominante (6 à 10 ans) perd 1,9%.

Enfin, du côté des constructeurs, les représentants tricolores continuent de dominer le marché, mais voient leur PDM s'éroder, celle-ci s'élevant à 55,85% contre 56,46% à fin 2015. Numéro un du marché, Renault totalise 1,3 million de ventes (-1,1%) et devance de 250000 unités son principal poursuivant, Peugeot en l'occurrence. Dacia, de son côté, s'adjuge le titre de marque ayant le plus progressé (+17,9%), devant Kia (+12,4%) et Hyundai (+6,8%).