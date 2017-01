Tesla trébuche, mais accélère toujours

Bien que Tesla n'ait pas atteint ses objectifs de ventes au 4e trimestre, le constructeur a augmenté sa production de 64% en 2016 et vient de débuter la production de batteries, avec Panasonic, dans sa Gigafactory.

Les annonces s'enchaînent avec Elon Musk. Après l'annonce des ventes du quatrième trimestre, décevantes, l'Américain revient dans l'actualité avec le début de la production de batteries avec Panasonic. "Aujourd'hui à la Gigafactory, Tesla et Panasonic ont commencé la production à grande échelle de batteries lithium-ion qui seront utilisées pour les produits d'accumulation d'énergie de Tesla et sur le futur Model 3", a indiqué la société dirigée par Elon Musk sur son compte twitter.

Comme d'habitude, le patron américain voit les choses en grand puisque dans un communiqué la marque a rappelé que l'objectif de cette Gigafactory du Nevada était de produire en 2018 autant de batteries que l'ensemble des autres usines de ce type dans le monde entier combinées. Des batteries destinées aux modèles Tesla, notamment la future Model 3 qui a déjà enregistrée 400000 commandes, mais aussi à un usage "domestique" puisque Elon Musk veut bouleverser l'énergie à domicile en équipant les habitations d'accumulateurs leur permettant de fonctionner sans être reliées au réseau ou de faire face à ses défaillances.

En attendant, Tesla a donc vendu 22200 véhicules au quatrième trimestre alors que 25000 étaient attendus. Tesla justifie cette baisse de forme par le fait que des voitures n’ont pas pu être expédiées en Europe et en Asie en temps voulu. "En raison de défis pesant sur la production à court terme, qui ont commencé début octobre et ont duré jusqu’au début décembre et portant sur la transition vers les fonctions Autopilot, la production au quatrième trimestre a davantage repoussé vers la fin du trimestre que ce qui était initialement prévu", précise Tesla.

"Au total, environ 2750 voitures n’ont pas pu être comptabilisées comme des livraisons au quatrième trimestre en raison de délais de dernière minute dans le transport ou bien parce que le client n’a pas pu en prendre possession", a justifié le constructeur, qui ajoute que "la demande a été particulièrement forte au quatrième trimestre, les commandes pour les modèles X et S étant 52% supérieures à celles du quatrième trimestre 2015 et 24% plus élevées qu’au troisième trimestre." Durant l'année 2016 aura tout de même produit 83922 véhicules, soit 64 % de plus que l'an dernier.

(Avec l'AFP)