Nvidia s'offre les plus grands

Le traditionnel show annuel de Nvidia aura tenu toutes ses promesses. Durant une heure d'intervention, le président, Jen-Hsun Huang, a enchainé des annonces de grandes ampleurs qui impacteront le véhicule autonome.

Il n'y a pas eu de temps-mort. Durant son intervention, au soir du 4 janvier, au CES de Las Vegas, Jen-Hsun Huang, le président-fondateur de Nvidia, a multiplié les révélations, dans tous ses secteurs d'activité dont l'automobile autonome. Si ZF avait assuré une partie de la tâche, en matinée, en dévoilant le Pro AI, la société californienne a enfoncé le clou avec l'officialisation d'un contrat de fourniture similaire conclu avec Bosch, qui voit donc l'intégration du Drive PX 2 au cœur des futurs modules intelligents de l'équipementier allemand. "Nous signons avec les 1er et 5e équipementiers mondiaux", a martelé Jen-Hsun Huang.

En cloture de sa "keynote", l'emblématique président a invité Audi a monté sur scène. Après dix ans de collaboration qui auront vu pêle-mêle l'intégration des services de Google Maps, la virtualisation du cockpit ou encore l'automatisation de prototypes qui ont sillonné l'Amérique, Audi et Nvidia s'engagent dans la conception d'une voiture autonome, répondant au nom de code d'AI Car, qui doit voir le jour en 2020.

Avant cela, Jen-Hsun Huang a fait sensation dans la salle où se sont massés plusieurs centaines de personnes. En 2015, Nvidia a lancé Drive PX. L'année qui a suivi, Drive PX 2 a pris la relève accompagné d'une plateforme d'agrégation des données, Drive Network. En 2017, le fabricant a ajouté de nouvelles couches, dont une intelligence artificielle en Cloud car "la conduite autonome doit être assistée, il faut un co-pilote virtuel doté de moyen de décision", a expliqué le président, et un Cloud de cartographie HD.

Carré d'as de la cartographie

Cette dernière brique de la plateforme destinée à l'AI Car voit la création d'un écosystème sans précédent dans l'industrie de la cartographie. Nvidia vient en effet de signer des accords avec quatre des plus grands acteurs du secteur, dont TomTom et Here pour l'ensemble du monde, Baidu pour la Chine et Zenrin pour disposer des informations du Japon. Un rapprochement qui facilitera la communication entre les technologies et par conséquent la synchronisation des données en temps réel.

En ce qui concerne le co-pilote intelligent, il devra être en mesure de suivre les mouvements de têtes et de regard afin d'alerter d'un danger qui n'aurait pas été dans le champ de vision. Il pourra aussi reconnaitre les visages des conducteurs et, moins commun à ce jour, détecter les mouvements de lèvres pour améliorer l'efficacité de la reconnaissance vocale dans un contexte bruyant.

Toutes ces initiatives ne font que confirmer le statut de Nvidia. Aux solutions matérielles que l'on retrouve depuis peu sur le Peugeot 3008, le fabricant californien se dote d'un bagage logiciel de pointe pour les constructeurs intéressés par la conduite autonome de niveaux supérieurs. D'autant que dans le jeu vidéo ou la maison connectée, Jen-Hsun Huang est en train de nouer des liens au potentiel stratégique loin d'être dénué de sens pour la voiture.