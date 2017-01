Nouveau record pour le Royaume-Uni

Malgré le recul des trois principales marques, le marché britannique établit une nouvelle marque de référence en ayant écoulé 2,69 millions de VN en 2016.

Conclu sur un mois de décembre négatif (-1,14%), l'exercice 2016 aura toutefois permis au deuxième marché européen d'enregistrer un nouveau record de ventes. Ainsi, selon les dernières statistiques du SMMT, l’Association locale des constructeurs et des vendeurs d’automobiles, 2,69 millions de véhicules neufs ont été écoulés l'an dernier sur le marché britannique qui enregistre de ce fait une cinquième année consécutive de croissance et progresse de 2,3% sur un an.

"Malgré les incertitudes politiques et économiques rencontrées en 2016, le marché des voitures neuves a livré une nouvelle performance record", note Mike Hawes, directeur général du SMMT, qui attribue ce succès "à une incroyable offre avec des modèles aussi innovants que technologiques". Et ce dernier de se pencher sur 2017 en tablant sur un exercice "plus difficile" compte-tenu de la dépréciation de la livre qui pourrait toutefois être compensée par des taux d'intérêt toujours attractifs.

Les outsiders portent le marché

Si l'on s'en tient à l'année 2016, on note que le marché a été essentiellement porté par les ventes aux flottes qui totalisent 1,38 million d'immatriculations et progressent de 4,8% pendant que celles aux particuliers est restée stable à hauteur de 1,20 million d'unités (-0,2%). Côté motorisations, à l'instar d'autres marchés européens, la part des modèles Diesel s'est rétractée lors des douze derniers mois en ne progressant que de 0,6% et s'établit à présent à 47,7% de PDM contre 49% pour les modèles essence (+2,7% sur un an). Les énergies alternatives représentent quant à elles 3,3% du marché.

Enfin, du point de vue des constructeurs, il est paradoxal de constater que le marché à réaliser un nouveau record alors que ses principaux pourvoyeurs ont enregistré des résultats décevants. Seuls quatre membres du top 10 présentent ainsi des bilans positifs alors que les trois premiers accusent une perte sur un an comprise entre 16 et 19 000 immatriculations. Nonobstant celle de Mercedes, les grosses performances proviennent de membres du Top 20 tels que Kia (11è, + 13,86% et 89 364 ventes), Renault (12e, +12,54% et 85102 unités) ou Land Rover (14e, +19,47% et 79534 unités).

Les 10 marques les plus vendues en 2016

Marques Volumes Evo (%) 01 Ford 318 316 - 5,06 02 Vauxhall 250 955 - 6,97 03 Volkswagen 207 028 - 7,49 04 BMW 182 593 + 9,08 05 Audi 177 304 + 6,36 06 Mercedes 169 828 + 16,92 07 Nissan 152 525 - 19,64 08 Peugeot 98 529 - 5,49 09 Toyota 96 746 - 1,99 10 Hyundai 92 419 + 4,88

Source : SMMT