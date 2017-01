Le marché US au plus haut

Avec un total de 17,55 millions d'immatriculations, le marché américain progresse de 0,4% sur un an et signe un septième exercice consécutif en croissance.

Alors que le président élu Donald Trump a récemment mis le secteur en émoi en affirmant que les constructeurs locaux devaient rapatrier leur production aux Etats-Unis afin d'y créer des emplois, l'industrie automobile américaine pourra toujours se réjouir de son bilan 2016. Selon les chiffres publiés par le cabinet Autodata, celle-ci vient de réaliser un exercice de très haute volée en ayant écoulé 17,55 millions de véhicules neufs, soit une progression de 0,4% sur un an. Une performance qui permet au marché US de signer sa septième année positive de rang.

Conforté par un mois de décembre en hausse de 3,1% (1,6 million d'unités), ce résultat final cache toutefois une tendance de fond marquée par la baisse importante des ventes de véhicules légers (passenger cars, selon la dénomination locale). Ces dernières ont ainsi reculé de 8,2% au cours de l'année 2016 pour un total de 7,1 millions d'unités pendant que les ventes de SUV et pick-up (light trucks) progressaient quant à elles de 7,2% (10,5 millions).

Côté constructeurs, alors que le salon de l'automobile de Détroit ouvrira ses portes le 14 janvier prochain, les principaux acteurs du marché enregistrent des résultats décevants. Numéro un aux Etats-Unis, General Motors voit ses volumes reculer de 1,3% pour un total de 3 millions d'unités alors que ses deux poursuivants, Ford et Toyota, perdent quant à eux respectivement 0,1% et 2%. A l'inverse, Honda (+3,2%) et Nissan (+5,4%) font figure de bons élèves de même que Volvo et JLR qui, hors du Top 10, réalisent des bonds de respectivement 18,1% (82726) et 23,6% (105104).

Top 10 de l'année 2016

Groupes Volumes Evo (%) 01 General Motors 3 042 421 - 1,3 02 Ford 2 599 211 - 0,1 03 Toyota 2 449 587 - 2,0 04 FCA 2 244 315 - 0,4 05 Honda 1 637 942 + 3,2 06 Nissan 1 564 423 + 5,4 07 Hyundai 775 005 + 1,7 08 Kia 647 598 + 3,5 09 Subaru 615 132 + 5,6 10 Groupe VW 536 783 - 3,3

Source : Autodata