Année record pour les ventes à entreprises

Les ventes de VP et de VUL à entreprises ont enregistré l'an dernier une croissance de 8,1% en France. Et il y a eu des hausses aussi bien en VP qu'en VUL...

Les professionnels ont fortement contribué au marché automobile français en 2016. L'Observatoire du véhicule d'entreprise vient à lui seul d'en apporter la preuve en dévoilant ses données pour l'exercice écoulé (elles incluent les données des administrations, des loueurs longue durée et des sociétés hors auto-écoles).

Entre début janvier et fin décembre 2016, le marché des entreprises a procédé à l'immatriculation de 789783 VP et VUL, volumétrie représentant une progression de 8,1% par rapport à 2015. Il y a eu une hausse de 9% du côté des seuls VP, avec 467294 immatriculations, et une augmentation de 6,7% du côté des seuls VUL, avec 322489 immatriculations. "Le marché des entreprises que nous suivons représentait ainsi à la fin de l'année 32,56% du marché national, contre 31,85% un an plus tôt", souligne l'OVE. Et les entreprises ne se sont pas fortement détournées du Diesel en 2016.

Sur les 789783 VP et VUL immatriculés l'an dernier par les entreprises, il y en a eu 679136 avec des motorisations Diesel. La part de marché du gazole s'est ainsi établie à 85,99%, en repli de seulement 1,35 point par rapport à 2015 (- 2 points, à 78,63%, pour les seuls VP et - 0,24 point, à 96,66%, pour les seuls VUL). "Le gazole est l'énergie pertinente pour le marché entreprise puisqu'il correspond à des kilométrages importants, souligne l'OVE. Les kilométrages moyens en entreprise oscillent toujours autour de 30000 km/an. Les prochains mois diront si l'alignement de la fiscalité sur les TVA fait ou non bouger progressivement les lignes".

La part de marché de l'essence justement ? Avec 85021 VP et VUL essence immatriculés, elle s'est élevée à 10,77% sur 2016 (17,16% au niveau du seul segment des VP). "La déductibilité progressive sur cinq ans de la TVA sur l'essence qui vient d'être votée devrait accompagner ce mouvement (NDLR : la hausse de 30,6% sur un an des seules ventes de VP essence à entreprise) et inciter davantage de gestionnaires de parcs à privilégier cette énergie pour des déplacements de moins de 20000 km/an", poursuit l'OVE.

Qu'en a-t-il été du côté des seuls hybrides ? Toujours en entreprises, leurs immatriculations ont chuté de 17,5% (hybrides rechargeables + hybrides non rechargeables et VP + VUL). Les seuls hybrides rechargeables ont enregistré une progression de 82,6%, à 3408 unités, et les seuls hybrides non rechargeables une chute de 28,8%, à 11847 unités. "La suppression de tout coup de pouce à l'achat pour les hybrides rechargeables devrait encore accentuer le déclin de la motorisation hybride non rechargeable en entreprise sur 2017", note l'OVE.

Pour ce qui est des seuls VE, il est fort peu probable que les entreprises s'en détournent cette année : ils sont en effet toujours soutenus par des aides. Les entreprises ont procédé l'an dernier à l'immatriculation de 9441 VE (VP + VUL), en hausse de 26,4% sur 2015. "Leur part de marché ne passe toujours pas le cap du 1% au niveau du seul segment des VP", relève toutefois l'OVE.