BFGoodrich fait son grand retour sur le Dakar

Après cinq ans d'absence, BFGoodrich, douze fois vainqueur du Dakar avec les Buggy-Renault, Mitsubishi Pajero, Volkswagen Race Touareg et Mini All-4 Racing, fait son retour sur l'épreuve pour cette édition 2017.

BFGoodrich revient donc sur le Dakar en qualité de fournisseur officiel, ce qui vient confirmer l’expertise de la marque dans le offroad, le Dakar étant le deuxième événement de sport mécanique mondial. Avec 77% de notoriété mondiale, il est diffusé dans 190 pays, et a réuni l’an passé 4,4 millions de spectateurs le long du parcours et 1,4 million de fans sur Facebook. Soit une formidable exposition médiatique et un véritable levier de travail sur la notoriété.

BFGoodrich assure également un service de montage/démontage de pneumatiques à chaque bivouac du rallye. La structure, installée au sein du Dakar Service Center, se compose d’un camion-atelier et d’une équipe de dix monteurs expérimentés. Sur l’ensemble de l’épreuve, quelque 2500 opérations de montage/démontage seront effectuées.

Ce Dakar Service Center offrira les services suivants : remplacement et réparations des pneus (toutes marques), fourniture de lubrifiants et huiles moto, soudage de pièces, service de lavage des véhicules, assistance et conseil pour la lecture du roadbook, service de vidange pour les motos, remplacement de visières pour les casques, réparation ou réglage de la protection cervicale.

Plus de 3000 pneus seront montés et/ou démontés pendant l’édition du Dakar 2017, avec à chaque fois ou presque des enseignements technologiques tirés de l’expérience des utilisateurs. Toutes les informations recueillies seront ensuite précieusement transmises au centre de Recherche et Développement Michelin de Ladoux. "Ces épreuves qui se déroulent dans des conditions exigeantes, voire extrêmes, nous permettent de compiler de très nombreuses informations, qui permettent à nos équipes d'améliorer nos produits ou d'envisager de nouveaux développements", souligne à ce propos Pascal Couasnon, directeur de Michelin et BFGoodrich Motorsport.