Toyota France en route vers les 100000 unités

Avec près de 83000 immatriculations VP et plus de 5300 VUL, le groupe Toyota a réalisé un bel exercice 2016. Le constructeur veut entretenir cette croissance de 8,3% afin de franchir la barre des 100000 unités en France.

Sur un marché VP français en progression de 5,1% sur l’année 2016, Toyota France (Toyota et Lexus) enregistre une hausse de ses immatriculations de 8,6% avec un volume VP de 82712 unités. Cela représente une part de marché de 4,2%. Cette dernière atteint même 5,2% (+0,4 point) sur le seul canal des particuliers grâce à des ventes en hausse de 8%.

Si la marque Toyota affiche une croissance de 8,3%, avec 77696 immatriculations, Lexus n'est pas en reste avec une croissance de 14,4%. La marque de luxe du Nippon établit ainsi un nouveau record, pour la quatrième année consécutive, avec plus de 5000 immatriculations. Les RX, nouvelle GS et nouveau coupé RC ont permis de franchir ce cap pour la première fois en France. Quant aux véhicules utilitaires, Toyota a également enregistré une progression de 2,2% (5322 unités), portée par les nouveaux Proace et Hilux.

Alors qu’elle n’était que de 10% en 2011, la part annuelle des immatriculations hybrides de la marque Toyota a atteint 50% en 2016, et devrait dépasser les 60% en 2017 grâce au succès du RAV4 hybride, du Prius 4e génération, et du nouveau crossover C-HR lancé en novembre dernier. Pour Lexus, la part des hybrides représente même 99% des ventes. Les motorisations Diesel ne représentent plus que 15% de ses ventes globales, alors que ce carburant n’alimente plus que 52% des ventes sur le marché français en 2016.

"Dans l’objectif d’une croissance continue et solide sur le marché français, nous nous réjouissons de ces bons résultats pour l’année 2016 et en particulier de l’acceptation croissante de la technologie hybride", a commenté le nouveau président de Toyota France Didier Gambart. "Grâce à une dynamique produit forte avec le lancement de nouveaux modèles comme le Toyota C-HR et la poursuite de nos investissements communs avec notre réseau de distributeurs, nous avons aujourd’hui les fondamentaux en place pour poursuivre cette progression avec l’ambition d’atteindre à terme les 100000 ventes pour le groupe en France", avance Didier Gambart.