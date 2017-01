La nouvelle Cité Auto de Douai ouvre ses portes

Le groupe Lempereur vient d'inaugurer le 5 janvier dernier son nouveau pôle automobile, le troisième après ceux de Liévin et d'Arras, où sont concentrées les marques BMW, Mini, Opel, Nissan et Hyundai. En attendant d'autres prochainement…

Après le Forum de l'Automobile à Liévin en 2001 et celui d'Arras en 2012, le groupe Lempereur poursuit la constitution de "pôles multimarques et multisites dans un périmètre délimité" comme aime à le rappeler le dirigeant Jean-Paul Lempereur.



Ce dernier vient en effet d'ouvrir comme prévu le 5 janvier dernier, son troisième village automobile à Douai (62). Celui réunit dans la zone commerciale de Dechy, les marques BMW, Mini, Opel, Nissan et Hyundai sur un ensemble de 35000m².

Les marques BMW et Mini sont réunies sous un site de 3500m² quand les trois autres se côtoient sur une autre parcelle de 7500m² couverts. Les deux marques du groupe bavarois ambitionnent d'y écouler 250 BMW, 130 Mini et 270 VO. Quant aux autres marques, le volume Nissan (Autostanding) est estimé à 228 VN, celui d'Opel (Valauto) à 240 VN et de 165 VN pour Hyundai (Carexecel).

Au total, le nouveau pôle de Douai devrait écouler 1013 VN et 773 VO mais ce total devrait augmenter rapidement puisque le groupe Lempereur accueillera sur ce nouveau site la marque Volvo dans un nouvel écrin, dont la construction est prévue début mars, ainsi que les marques du groupe FCA en 2018.

Une inauguration qui tombe bien pour l'opérateur nordiste, élu Groupe de l'Année par le Journal de l'Automobile en 2015, puisque le groupe Lempereur fête cette année ses 30 ans. L'an passé, le distributeur a écoulé près de 5 000 VN pour un CA de 162 millions d'euros (2015).