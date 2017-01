Le Japon sous les 5 millions en 2016

Les ventes de véhicules neufs ont chuté de 1,5% au Japon en 2016. Cet exercice est le plus mauvais pour le marché automobile japonais depuis la terrible année 2011.

Le total des ventes de véhicules neufs sur le marché japonais est passé en 2016 sous la barre des 5 millions, plus mauvais résultat depuis 2011, période noire pour l’industrie et le commerce en raison du séisme, du tsunami et de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Le total est exactement de 4,976 millions d’unités vendues en 2016.

Alors que les ventes de gabarits traditionnels, de bus et camions ont dans l’ensemble augmenté de 3%, les livraisons de mini-véhicules ont en revanche chuté pour la deuxième année d’affilée, en perdant 9% par rapport à 2015. Cette année, les mini-modèles ont souffert d’un changement de régime fiscal, les rendant moins attractifs, mais aussi du scandal Mitsubishi Motors. Le constructeur avait avoué en avril avoir manipulé des données de consommation sur quatre mini-modèles, dont deux produits par son partenaire Nissan, et avoir utilisé depuis 25 ans des tests non-homologués au Japon. Les ventes des véhicules de petite taille de Mitsubishi Motors ont alors baissé de 18,3% en 2016, et celles de Nissan de 29,4%.

Autre facteur négatif, l’hésitation des japonais à s’engager financièrement, et particulièrement les jeunes, entraîne une évolution en dents de scie des ventes de voitures au Japon, cela malgré les aides du gouvernement et de la Banque centrale qui facilite le recours à des prêts aux taux extrêmement bas.

En 2016, 3,24 millions de véhicules de plus de 660m3 ont été achetés au Japon, contre 1,72 millions pour les modèles de petites cylindrées. Sur le seul mois de décembre, les mini ont pourtant enregistré le premier regain depuis deux ans avec une hausse de 1,7%, lorsque les voitures classiques ont progressé de 10,8%.