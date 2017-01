Pluie de reprises dans le réseau Kia !

Le réseau de la marque coréenne a connu une succession de reprises en décembre dernier. Les groupes Dallard et Vulcain sont au premier rang de ces acquisitions…

Le réseau Kia s'est concentré en décembre dernier au regard des reprises qui ont eu lieu. Ainsi, la marque nous apprend que le groupe Vulcain a acquis Autocerdo à Caluire (38). Un nouveau site dans la marque coréenne pour l'opérateur fondé par Jean-Pierre Rinaudo qui devient par ailleurs le plus important distributeur de Kia en France avec un potentiel de plus de 1 200 VN. Il commercialise la marque à Lyon, Villefranche-sur-Saône (69), Saint Etienne (42), Villejuif (94) et Paris 17 (75).

De son côté, le groupe Dallard développe également ses affaires coréennes : déjà distributeur à Saint-Gaudens (31), l'opérateur s'adjuge deux nouvelles affaires à Toulouse (groupe Real) et Muret (Mickael Blanc), ajoutant ainsi 500 VN supplémentaires à son portefeuille. Pour rappel, Philippe Dallard s'est emparé la semaine dernière de deux concessions Citroën à Bassussarry et Saint-Jean-de-Luz (64).

Après être entré dans le réseau Hyundai, Jean-Charles Verbaere ajoute Kia à son offre en reprenant le panneau à Valenciennes (Kia IAD de Jean-Michel Lefévère). En dehors de ces deux marques, le groupe Verbaere, groupe multimarque dans la région de Lille (59), distribue aussi les marques Suzuki, Seat, Skoda, Honda, Mitsubishi et Mazda.

Enfin, Jean-Baptiste Lecomte e tPhilippe Marchais, déjà distributeurs de la marque à Challans (85), reprennent la concession de Jean-Louis Bauvois de la Roche-sur-Yon dans le même département. Le site existe sous le nom commercial de Littoral Vendée Automobiles.