Lucie Décosse ambassadrice Hyundai

Hyundai Motor France a choisi la judokate Lucie Décosse comme ambassadrice Ioniq. L’athlète est engagée au sein de la commission environnement de la candidature de Paris 2024.

Triple championne du monde, championne olympique en 2012 et deux fois médaillée en épreuve olympique, Lucie Décosse possède le plus beau palmarès du judo féminin. La judokate est également impliquée dans la protection de l’environnement et engagée dans le projet Paris 2024 pour la candidature de la capitale aux Jeux olympiques, en y étant membre de la commission environnement.

Voilà pourquoi Hyundai, en quête de personnalités impliquées dans l’environnement pour représenter le modèle IONIQ, première voiture au monde à proposer trois motorisations électrifiées (hybride, hybride rechargeable et 100% électrique), a choisi la Française comme ambassadrice de la compacte.

"Nous sommes fiers que Lucie Décosse, mobilisée pour associer sport de haut niveau et environnement, ait choisi de rouler en IONIQ hybrid, qui vient d’être élue compacte de l’année aux Trophées Argus 2017", se satisfait Lionel French Keogh, directeur général Hyundai Motor France. La marque a pour ambition de devenir l’un des premiers constructeurs européens dans le domaine des véhicules à faibles émissions.