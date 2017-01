VGF dévoile ses objectifs et projets flottes pour 2017

Fort de deux ans d'avance sur ses objectifs, Volkswagen Group Fleet Solutions a revu à la hausse ses ambitions sur l'exercice en cours, mais aussi prévu de lancer une solution d'autopartage interne pour entreprises d'ici à la fin de l'année.

Le "Dieselgate" a tout sauf impacté les ventes à entreprises de Volkswagen Group France (VGF). En effet, alors qu'il tablait initialement sur cette volumétrie sur l'exercice 2018, le groupe a atteint les 100000 ventes à professionnels dès 2016. "Nous les avons même dépassées, souligne Jean-Marc-Prince, le directeur de Volkswagen Group Fleet Solutions France. Nous en avons totalisé 101300, soit une augmentation de 16% par rapport à 2015."

Et toutes les marques sans exception ont progressé en matière de ventes à entreprises : Volkswagen a enregistré une hausse de 14,6% (44200 unités), Skoda de 19,4% (8500 unités), Audi de 5% (27100 unités), Seat de 29,2% (5000 unités) et Volkswagen Véhicules Utilitaires de 37% (16500 unités). L'an dernier, les professionnels ont ainsi contribué à hauteur de 36,3% aux immatriculations totales de VPN et de VUN (de moins de 5 tonnes), de VGF (278647 VPN et VUN de moins de 5 tonnes, d'après les dernières données du CCFA). Un pourcentage qui pourrait encore augmenter sur 2017.

Le nouvel exercice correspondra aux premières années pleines de commercialisation de l'Audi Q2, de la Seat Ateca et du Volkswagen Tiguan cinq places… mais aussi aux lancements des Audi Q5 et Q8, des Skoda Kodiaq et Yéti, des Volkswagen Arteon et Tiguan sept places, de la Seat Arona ou encore du Volkswagen Véhicules Utilitaires Crafter. "Nous devrions progresser auprès des entreprises notamment grâce à tous nos nouveaux SUV, note Jean-Marc Prince. Auprès des professionnels, leur part de marché s'y est élevée l'an dernier à 23%."

Le groupe a par ailleurs l'intention de mettre un peu plus l'accent sur son offre hybride dans les prochains mois et a prévu de lancer une offre d'autopartage interne pour entreprises avant la fin 2017. "Notre groupe vient de créer une marque dédiée aux nouvelles mobilités baptisée MOIA", relève le directeur de Volkswagen Group Fleet Solutions France. Autant d'éléments qui devraient permettre au groupe de dépasser de nouveau les 100000 ventes à entreprises cette année en France…

30%

C'est environ le taux de pénétration de Volkswagen Financial Services dans les ventes à entreprises de VGF.