La passe de 7 pour Audi

Pour la septième année consécutive Audi voit ses ventes augmenter. En effet, de 949 729 livraisons en 2009, la marque en a totalisé 1 871 350 en 2016. Les ventes ont quasiment été doublées sur la période.

2016 restera donc comme synonyme de 3,8 % de croissance pour la marque d'Ingolstadt. Une progression, certes, mais "l'année 2016 s'est révélée plus difficile que prévue pour Audi avec des retournements sur les marchés clés" a commenté Dietmar Voggenreiter, membre du directoire d'Audi en charge des ventes et du marketing.

L'A4 et le Q7 auront été les locomotives de l'année. En effet, la berline, lancée début 2016 en Europe, affiche une hausse de 25,7 % avec plus de 164 600 unités vendues. Lancée en Amérique du Nord au cours de l'année, la progression est de 7,6 % avec 337 550 unités. Une famille qui devrait encore monter en puissance en 2017 avec l'arrivée des A5 Coupé, cabriolet ou encore l'A5 Sportback qui sera pour la première fois disponible aux Etats-Unis.

Quant aux indispensables SUV, Audi n'est pas en reste mais 2017 devrait être bien meilleur à ce sujet. En effet, le Q7, lancé en 2016, a enregistré une belle année avec plus de 102 200 unités (+43,6 %) mais les volumes de la famille Q devraient croitre de manière encore plus significative en 2017 avec la montée en puissance du Q2 mais aussi du Q5 dont le lancement mondial va s'échelonner sur plusieurs mois. Last but not least, les modèles d'Audi Sport GmbH (ex Quattro GmbH) ont enregistré leur meilleure année avec plus de 20 200 unités (+18 %). La nouvelle R8 a ainsi été vendu à 2 890 exemplaires (+31,8%).

Concernant la répartition par zone géographique, c'est une fois de plus en Europe qu'Audi enregistre la plus forte croissance avec 7,6 % de gagnés sur l'année. La marque a gagné près de 100 000 ventes sur notre continent en deux exercices notamment aux bonnes performances enregistrées en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Italie. Même aux Etats-Unis, sur un marché seulement en croissance de 0,4 %, les volumes de la marque ont augmenté de 4 %.

En Chine, les anneaux sont au diapason avec une croissance de 3,6 % à plus de 590 000 immatriculations. Un volume qui fait toujours d'Audi la marque Premium numéro 1 dans l'Empire du Milieu. En 2016, la croissance est venue des "petites" avec l'A3 et le Q3 qui progressent respectivement de 29,7 % et 27,9 %. Quant à l'année 2017 en Chine, elle devrait encore être placée sous le signe de la croissance avec la première année pleine de l'A4L mais aussi l'arrivée du Q7 e-tron dans les mois à venir et l'A6L e-tron en fin d'exercice.

Ventes Audi dans le Monde