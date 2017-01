Fiat Professional va créer un réseau GNV

La marque de véhicules utilitaires du groupe FCA s'apprête à lancer un réseau GNV en France. Il totalisera une quarantaine de distributeurs à la fin 2017.

Les ventes de modèles combinant essence et GNV devaient fortement augmenter cette année chez Fiat Professional France. L'entité française de véhicules utilitaires du groupe FCA va en effet lancer un réseau GNV, une quarantaine de distributeurs devant en faire partie à la fin 2017. "Ces distributeurs partenaires répondront tous à un certain nombre de standards, précise Pierre-Martin Bos, le directeur de Fiat Professional France. Ils devront notamment compter dans leurs rangs des collaborateurs formés au GNV, disposer d'au moins deux véhicules de démonstration roulant au GNV et, enfin, avoir en stock une demi-douzaine de modèles GNV."

Autant dire, donc, que les ventes de modèles GNV vont continuer de fortement progresser chez Fiat Professional France en 2017. Elles ont doublé l'an dernier, passant de 250 unités en 2014 à 500 unités en 2016 (les volumes de l'année 2016 ont été réalisés pour l'essentiel avec les modèles Doblo et Ducato). "En France, les mentalités évoluent rapidement en ce qui concerne le GNV, poursuit Pierre-Martin Bos. Et, bien sûr, notre réseau permettra de répondre rapidement aux attentes de nos clients en la matière."

Les ventes totales de Fiat Professional France sur 2017 ? Là-aussi, elles devraient être à la hausse. "Cet exercice correspondra à la première année pleine de commercialisation du Talento, du Fiorino facelifté et du Fullback", souligne le directeur de Fiat Professional France. La marque de véhicules utilitaires va en outre lancer une offre commerciale particulièrement alléchante sur un Fiorino essence. Il sera en effet accessible à moins de 8000€ HT. "A noter aussi que le programme Mopar Express Care est également en cours de déploiement chez les distributeurs Fiat Professional France", conclut Pierre-Martin Bos.

Programme aussi valable au sein d'autres marques du groupe, il permet aux clients finaux de bénéficier de prestations de maintenance ou de réparations sur site grâce à un véhicule atelier. L'an dernier, les ventes totales de Fiat Professional France ont progressé de 14,2%, avec 37031 véhicules commercialisés (ils incluent des modèles en configuration camping-cars à hauteur d'environ 40%).