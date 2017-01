La revanche de l'étoile

Mercedes redevient la première marque Premium avec plus de 2 millions d'étoiles écoulées en 2016. BMW, leader depuis 2005, est deuxième à un souffle. Audi reste troisième.

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, trois marques Premium se livraient une guerre sans merci pour séduire toujours plus de clients. L'étoile, longtemps référence de la galaxie, fut pourtant détrônée par l'Hélice en 2005. Depuis cette date, l'étoile ne pensait qu'à la reconquête...

C'est chose faite à la suite d'un exercice 2016 remarquable. A l'occasion du salon de Détroit, première grand-messe automobile de l'année, le nouveau classement a pris forme. Audi, troisième, a ouvert le bal avec un nouveau record (1,87 million d'unités) et une croissance de 3,8%, avant que Mercedes annonce, par communiqué, qu'il avait repris le leadership de l'univers Premium dans le monde avec plus de 2 millions de ventes pour la seule marque à l'étoile. Dieter Zetsche, président de Daimler, avait déjà laissé entrevoir cette issue après les résultats de novembre dernier. "Mercedes-Benz a ainsi non seulement crû plus vite que ses concurrents allemands, mais a également écoulé le plus de véhicules Premium", souligne dans un communiqué le groupe.

Un leadership retrouvé, avec 80529 unités de plus que son rival, qui doit beaucoup à la forte croissance des ventes enregistrées depuis 2013 et notamment les 11,3 % de gagnés en 2016. Dans le même temps, sur ce dernier exercice, la marque BMW n'a progressé "que" de 5,2%, à 2003359 unités.

Cela étant, si Mercedes redevient la marque leader, le groupe leader de cet univers Premium demeure BMW avec plus de 2,36 millions d'unités écoulées en ajoutant Mini, Rolls-Royce (sans compter les motos Motorrad qui représentent 145032 unités, +5,9%). Si l'on ajoute Smart à Mercedes, le groupe Daimler totalise 2,23 millions d'unités.

Mercedes doit beaucoup à ses compactes (Classe A, B, CLA, GLA, etc.) qui ont totalisé 636903 unités, soit une croissance de 9,3%. Avec 425000 unités environ, la Classe C est le plus gros volume de la marque sur l'année. Mais la palme de la croissance revient aux SUV de la marque dont les ventes ont progressé de 34,3%, à 706170 unités. Une croissance importante et relativement homogène puisque Mercedes enregistre des croissances à deux chiffres en Europe (+12,4%) et en Chine (+27%).

Marque 2016 Evo % Mercedes 2 083 888 11,3 BMW 2 003 359 5,2 Audi 1 871 350 3,8

Ventes du groupe Daimler

Daimler 2016 Evo % Mercedes 2 083 888 +11,3 Smart 144 479 +21 TOTAL 2 228 367 +11,9

Ventes de BMW Group