NOx : les VL moins vertueux que les PL !

C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par l'organisation non gouvernementale ICCT (International Council on Clean Transportation).

Les voitures Diesel émettent tout sauf moins de NOx que les bus, camions et autres PL roulant eux aussi au Diesel ! Une étude réalisée par l'organisation non gouvernementale ICCT parvient en tout cas à cette conclusion. Elle révèle que les voitures Diesel répondant à la norme Euro6 en Europe émettent en situation réelle de conduite de 6 à 7 fois plus de NOx que le plafond autorisé (80mg/km) alors qu'il n'y a quasiment aucun dépassement entre le laboratoire et la réalité du côté des bus, camions et autres PL répondant à la norme Euro6.

L'émission moyenne de NOx des 24 PL étudiés s'élève dans la réalité à 210mg/km, soit moitié moins que celle constatée du côté des voitures (de 480 à 560mg/km). "Les voitures Diesel rejettent donc deux fois plus de NOx par kilomètre que les camions Diesel", analyse ICCT. Les raisons d'un tel décalage entre les voitures et les PL ? Tout simplement, les protocoles de tests.

Ils s'avèrent en effet plus exigeants pour les PL. Le protocole d'homologation de ces derniers inclut depuis 2013 des mesures sur route via un appareil dit Portable Emissions Measurement System (PEMS). Solution qui deviendra obligatoire pour les véhicules légers en septembre 2017 lorsque le fameux cycle de test RDE entrera en vigueur.